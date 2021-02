Paz Padilla se emociona al recordar a su marido: “Este año no quiero día de los enamorados”

Paz Padilla siempre ha sorprendido por su gran sentido del humor y la eterna sonrisa de su cara, aquella que se apagó un poco con el fallecimiento de su marido, Antonio, a causa de un tumor cerebral, pero que no ha perdido del todo. El año 2020 no fue un año nada fácil para la presentadora, que además de decir adiós al amor de su vida tuvo que despedirse su madre apenas unos meses antes.

Dos personas irremplazables que le ha llevado a sacar grandes conclusiones, como que «la vida pasa muy rápido y vivir la vida es urgente». Una frase que ha pronunciado este lunes en ‘Sálvame’, donde ha vivido un momento cargado de emoción al recordar a su madre y a Antonio. Precisamente ha sido la pérdida de su esposo lo que la ha llevado a escribir el libro ‘El humor de mi vida’, en el que ha reflexionado sobre la muerte, con tintes de humor, a la vez que comparte el trabajo personal de aceptación que realizó mientras acompañaba a su marido en sus últimos días.

Que haya aceptado la muerte de su marido no significa que no le duela su pérdida ni mucho menos, pues es una pena que la va a acompañar para siempre. «¿Sabéis que el día de los enamorados es el domingo? Este año no quiero día de los enamorados», ha dicho este lunes en ‘Sálvame’, aprovechando para agradecer el apoyo que está recibiendo con este proyecto tan personal. «¿Puedo decir que quiero dar las gracias? Quiero dar las gracias porque el libro ‘El humor de mi vida’ se ha convertido en número uno en ventas.

Un éxito que ha descrito como agridulce, «tengo una sensación muy extraña. Por un lado siento felicidad porque el libro se vaya a vender y que ayude a muchísima gente pero por otro me hubiese gustado no haberlo escrito. Tengo una cosa ahí…», ha dicho muy emocionada e intentando retener las lágrimas. «Pero bueno, sé que va a ayudar a mucha gente», ha terminado, mientras se podía escuchar una canción muy especial, ‘Materia prima’. «¿Sabéis lo que está sonando? Una canción dedicada a mi Antonio. ¡Qué bonito! Quiero dar las gracias. ‘Moriste en mis brazos después de haber nacido de nuevo’. Ahí queda».

Sin duda, este día de San Valentín va a ser muy difícil para Paz Padilla, pero por desgracia no va a ser el único y es que esta misma semana se cumple un aniversario negro. «Es difícil. El jueves hace un año que murió mi madre. Por eso digo yo que la vida pasa muy rápido y que la vida vivirla es urgente», han sido sus palabras.

Todo su apoyo a su compañero

Su marido y su madre no han sido los únicos que han pasado por la mente de paz Padilla esta tarde. La presentadora, y actriz, se ha acordado también de su compañero de ‘La que se avecina’ Jordi Sánchez, que permanece ingresado en la UCI como consecuencia de la Covid-19. «Me dicen que está evolucionando bien. Le queremos mucho, estamos muy pendientes de él todos los compañeros».