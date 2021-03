Paz Padilla ha reaparecido en sus redes sociales días después de que su hija Anna Ferrer contara que su madre estaba «un poco más pachuchilla». Fue el pasado 11 de marzo cuando la presentadora, tras estar al frente de ‘Sálvame’, dio positivo por coronavirus. Fue después de sentir un dolor de cabeza «raro» cuando se realizó un test de antígenos y dos PCR, cuyo resultado no fue el esperado. De inmediato se puso en cuarentena como ella misma compartió en sus redes sociales, con una imagen en la que se le podía ver en una zona de su domicilio con todo lo necesario para no tener contacto con nadie.

Un aislamiento que, según dijo a sus followers, estaba viviendo «como el que se va de excursión», y durante el que tuvo muy presente a su marido, Antonio Juan Vidal. De hecho, una de sus primeras publicaciones en Instagram, tras conocerse su estado de salud fue dirigida a él. «Sé que me estás cuidando. Te quiero», escribió en el mensaje junto a una fotografía de los dos en un atardecer de las playas de Cádiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Tras casi una semana sin saber de ella, la polifacética humorista ha vuelto a su perfil de Instagram donde ha contado lo ocurrido. «Hoy hace 14 días que me infecté del covid. Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre», empezaba a explicar. «Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar», añadía mientras desvelaba que tuvo muy presente una llamada de su compañero Jordi Sánchez -Antonio Recio en ‘La que se avecina’-, que le instó a que acudiera al hospital en cuanto notara el más mínimo empeoramiento.

Así lo hizo. Con la voz entrecortada Paz seguía relatando a sus seguidores cómo fueron esos días ingresada en la planta covid del hospital Quirón: «Ha sido un poco difícil porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar». Y reflexionaba sobre el desarrollo del coronavirus tras anunciar que tiene anticuerpos y que su prueba de antígenos ha dado negativo: «He estado un poco asustada. Yo soy deportista, no tengo ninguna patología y tengo 51 años. Nunca pensé que iba a pasar por esto, ahora toca recordarlo como algo que ya pasó».

Por último no ha querido despedirse sin agradecer el trabajo de los sanitarios que le han cuidado durante su estancia hospitalaria. «Todos han sido súper cariñosos conmigo» y recordaba, muy emocionada cómo una de las enfermeras que entraba en la habitación, lo hacía con su EPI repleto de mensajes de ánimo donde se podía leer: «Fuerza, ánimo, vas a salir de esta».

Y por supuesto ha querido dar las gracias también a su familia: a sus seis hermanos, «todos los Padilla», que han estado muy pendientes de ella a pesar de la distancia y, cómo no, a su hija Anna. «Lo ha pasado muy mal, se hacía la fuerte como una mujercita, pero en el fondo estaba muy angustiada».