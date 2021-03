Paz Padilla sigue recluida en su casa, guardando la cuarentena de quince días tras haber dado positivo este jueves en coronavirus. Tan solo un día antes de conocer el resultado de los análisis, la gaditana acudía a su trabajo en ‘Sálvame’, donde estuvo rodeada de sus compañeros en la que debería haber sido una tarde de televisión más. Sin embargo, al día siguiente se levantó con un dolor «raro» de cabeza, lo que hizo saltar las alarmas y acudir a manos de profesionales. Tres test después, la gaditana decidía aislarse en la planta baja de su casa para no contagiar al resto de su familia, que se encuentra bien.

Paz Padilla ha superado con creces la primera noche y este viernes ha regresado a sus redes sociales para contar cómo se encuentra y, lo cierto, es que pese a todo no ha perdido ni un ápice de su sentido del humor. «Hay mucha gente que está muy preocupada», empieza diciendo Paz, consciente de que tiene una gran legión de seguidores que quieren que esté lo mejor posible. «Sigo encerrada en mi mazmorra», dice divertida, antes de dar el «parte médico». «No tengo fiebre, la saturación la tengo al 99 por cierto, tengo olfato y gusto, no me duele nada, ni la cabeza ni nada», explica la gaditana, que ha desvelado el truco que sigue para saber si ha perdido el olfato: «me voy echando colonia en la muñeca».

Quizás el único síntoma que ha tonado es que no tiene tanta hambre como de costumbre. «Tengo apetito, pero es verdad que un poco menos, pero como dice mi hija, ‘¡encima vas a adelgazar!’», ha contado con ese sentido del humor que la caracteriza. Y es que aunque ahora están separadas por motivos obvios, madre e hija están tan unidas que ni siquiera el coronavirus y la distancia (de una planta) pueden hacer que dejen de hablar a todas horas. «De momento, y cruzo los dedos, la cosa va bien. Os seguiré informando, ¡gracias, gracias y gracias!», se despide Paz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Días antes de contagiarse, reclamaba en sus redes sociales una vacuna para los trabajadores televisivos: «trabajamos sin mascarillas. Somos los únicos trabajadores, yo no conozco a nadie, incluso los dentistas llevan dos mascarillas», aseguraba, reconociendo que había tenido miedo a contraer la enfermedad en más de una ocasión. «Estoy preparada para grabar y tengo mi mascarilla, pero claro, cuando me toque grabar me la tengo que quitar. Mi pregunta es, ¿cuántos profesionales trabajan sin mascarilla? Yo creo que nosotros somos los únicos…».

Pero su hija no es la única que está a su lado en estés momentos. Aunque no le pueda ver, la actriz y presentadora sabe que su marido, Antonio, está muy cerca de ella en estos momentos, tanto que ha vuelto a recordarle en un emotivo post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

«Sé que me estás cuidando, te quiero», ha escrito junto a una preciosa fotografía en la que aparecen abrazados en un entorno paradisíaco, una playa infinita de su Cádiz natal. El marido de Paz Padilla falleció el pasado mes de julio tras varios sufriendo un tumor cerebral que sufría desde hacía un año. Pese a que este ha sido el momento más duro y doloroso de su vida, ha querido plasmar su proceso de duelo y acompañamiento en un libro titulado ‘El humor de mi vida’. Con él quiere ayudar a personas que están pasando por lo que ella tuvo que pasar, enseñándolo todo lo que aprendió durante ese camino que recordará toda la vida.