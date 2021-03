Paz Padillas, positivo en coronavirus tras presentar ‘Sálvame’ este miércoles

Hace nada menos que dos días, Paz Padilla pedía de manera pública una petición para que se incluyera a los trabajadores televisivos, los que se encuentran ante las cámaras, entre los grupos que necesitan ser vacunados frente al coronavirus. «Trabajamos sin mascarillas. Somos los únicos trabajadores, yo no conozco a nadie, incluso los dentistas llevan dos mascarillas», aseguraba una de las presentadoras de ‘Sálvame’,, reconociendo que había tenido «miedo a la Covid-19 en más de una ocasión. «Estoy preparada para grabar y tengo mi mascarilla, pero claro, cuando me toque grabar me la tengo que quitar. Mi pregunta es, ¿cuántos profesionales trabajan sin mascarilla? Yo creo que nosotros somos los únicos…», se quejaba en una storie que compartía en su cuenta de Instagram. «Tengo mucho miedo, no me puedo negar a quitarme la mascarilla (…) quiero saber cuándo nos va a tocar a nosotros la vacuna. Trabajo en sitios cerrados y sin mascarilla. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Seguridad para mí hay alguna? Creo que no. Necesitamos las vacunas. Los profesionales del medio necesitamos las vacunas», sentenciaba. La presentadora y actriz de ‘La que se avecina’ se ha realizado dos test para confirmar el positivo, según informa la revista ‘¡Hola!’. Dos pruebas que no dejan lugar a dudas, ya que han ambas han dado resultados positivos en Covid-19.

A pesar de todo, el citado medio asegura que Padilla se encuentra bien y lo está sufriendo de manera leve, apenas con un pequeño dolor de cabeza. Los próximos 15 días deberá estar en casa para cuidarse, nada de acudir a ‘Sálvame’, a los rodajes ni seguir preparando su proyecto más especial, la adaptación teatral de su libro ‘El humor de mi vida’. Todo apunta a que lo mismo tendrá que hacer su hija, Ana Ferrer, con la que convive y es que en estos casos toda precaución es poca.

Aunque al final no ha podido evitar contagiarse, lo cierto es que la gaditana se ha mostrado siempre muy prudente y concienciada con la enfermedad. Este miércoles sin ir más lejos lo demostraba en el plató de ‘Sálvame’, y es que cuando el humorista Josep Ferré, que estaba imitando a María Teresa Campos, se acercó a ella para cogerle del brazo, Paz le pidió que no lo hiciera si no llevaba la mascarilla puesta. La distancia de seguridad no terminó de romperse, pero aun así es probable que el cómico y otros de sus compañeros deberán extremar precauciones durante los próximos días.

Poco después de conocerse la noticia, Paz Padilla ha subido una serie de historias a Instagram confirmando la noticia. «Bueno, se ha publicado que he dado positivo en el covid, y efectivamente esta mañana me levanté y me notaba un poco de dolor de cabeza raro y como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, la llamo y se lo comento. Me he ido a hacer la prueba, me ha salido la de antígenos positivo», ha comenzado diciendo la andaluza. A continuación se ha ido a su trabajo, La Fábrica de la Tele, cuando le han realizado dos PCR que han confirmado el resultado: «y efectivamente he dado positivo en Covid».

A pesar de la mala noticia, Paz no está mal. «Me encuentro bien. Estoy en casa, tengo un amigo que es inmunólogo me va a meter un chute de vitaminas y tal, iremos viendo y nada… Estoy confinada en la planta de abajo», ha contado. Arriba, su hija Ana Ferrer, quien también se ha hecho un test. «Ana ha dado negativo, todos los que viven conmigo son negativos. Están en la parte de arriba, me han traído guantes, mascarillas, una bolsa de basura… De aquí no salgo».

Con respecto a sus compañeros, mas allá de David Valldeperas, el director, y los colaboradores Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño, todas las miradas están puestas en Mila Ximénez, quien este miércoles volvía a sentarse en su silla. La periodista se encuentra en un momento muy delicado de salud debido al cáncer que sufre, por lo que ahora tendrá que cuidarse aun más y, sobre todo, descartar que ella también se haya contagiado.