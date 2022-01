La tarde de ayer fue una de las más especiales del año en la capital. Como cada 5 de enero, Madrid acoge su tradicional cabalgata de Reyes, un evento en el que tanto padres como niños se reúnen para presenciar en primera persona el pase de Sus Majestades de Oriente por las distintas calles de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, José Luis Martínez-Almeida tampoco quiso perderse la cita y fue uno de los asistentes a un desfile marcado por la pandemia por segundo año consecutivo.

El alcalde de Madrid hizo gala de la simpatía que le caracteriza durante una ocasión más y mientras presenciaba la cabalgata desde la plaza de Cibeles aseguró que había dejado en su casa tanto el roscón de Reyes como el agua para los camellos para que Sus Majestades de Oriente no se saltaran su domicilio a la hora de repartir regalos. Por si fuera poco, el político desveló que el Rey Baltasar era su favorito y que le preguntaría si este año le traería algún compromiso con respecto al ámbito amoroso, algo que tanto los madrileños como el resto de ciudadanos de nuestro país esperan como agua de mayo. Pero dejando a un lado la parte personal, Almeida tenía claro cuál era su mayor deseo de cara a la noche de Reyes y al año 2022 que acaba de comenzar: “Que nos olvidemos de la pandemia todos los madrileños, y personalmente a mí, unos cuántos libros para poder relajarme. Que el espíritu de Madrid siga como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, con la guardia alta pero mirando con optimismo al futuro siempre”, explicaba el integrante del Partido Popular. Y es que él vivió el azote de la pandemia en sus propias carnes al contraer el covid: “He tenido suerte, me he recuperado y ya estoy en plena forma. A tope”, detallaba alegremente.

Con un rostro visiblemente emocionado, Almeida se alegraba especialmente por haber podido celebrar la cabalgata en esta ocasión pese a la pandemia: “Con mucha ilusión por volver a celebrarla tal y como la recordamos todos los madrileños, un poco pasada por agua, pero la ilusión lo supera todo. He venido con muchas capas de ropa”, confirmaba el alcalde, previniéndose así de las bajas temperaturas propias de la fecha en la capital de España.

José Luis tampoco quiso pasar por alto la nueva vuelta al sol del Rey Juan Carlos, que tuvo lugar durante el pasado 5 de enero: “Quiero felicitar al Rey Juan Carlos en su 84 cumpleaños”, decía frente a las cámaras de Gtres recordando que el emérito ha cumplido un año más pese a estar muy lejos tanto de su familia como del país del que en su día fue Rey. Aunque sin la compañía de su círculo familiar, el padre del Rey ha podido disfrutar de una comida junto a amigos en Abu Dabi, en la cual se ha sincerado al máximo: “Es muy duro tener que estar en silencio. Estoy haciendo un sacrificio al estar callado. Lo hago por lealtad y patriotismo, pero esto es un tormento”, confirmaba OkDiario en unas declaraciones del entorno más cercano al exmonarca.