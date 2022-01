No cabe duda de que no está siendo la mejor Navidad en la familia Ortega Aldón. Fue durante la noche de Nochebuena cuando Ana María informaba a través de sus redes sociales que su hijo José María había dado positivo en covid, siendo ella también afectada por este virus tan solo unas horas después de haber admitido el contagio de su pequeño.

Pese a formar parte del colectivo de riesgo dada su edad, José Ortega Cano ha conseguido esquivar al coronavirus y ha sido esta misma mañana cuando las cámaras de Gtres le han captado mientras iba a urgencias para acompañar a su asistente en pleno día de Año Nuevo. Con semblante serio, el diestro no ha querido desvelar muchos detalles sobre cuál es el estado de salud de su esposa y de su hijo pequeño y cómo han pasado la Nochevieja. Además, tampoco ha contado si ha tenido la compañía de José Fernando en una fecha tan especial como la que estamos viviendo.

Haciendo gala de la simpatía que le caracteriza frente a las cámaras, el torero ha querido dejar claro que él se encuentra perfectamente pese al contagio de la diseñadora: “La que está malita es ella, no yo”, decía entre risas mientras se refería a su esposa y dejando entrever que pronto Ana María podrá salir a la calle tras haber vivido unos días complicados y en cuarentena. Por si fuera poco, el padre de Gloria Camila ha felicitado el año con una sonrisa a todos los reporteros que aguardaban su llegada. Una manera de demostrar que su relación con la prensa sigue siendo amistosa pese a que en los últimos días varios medios de comunicación habían sacado conclusiones sobre la relación que existía entre él y Rocío Jurado.

No cabe duda de que los últimos meses del año no han sido nada fáciles para Ortega Cano. Hace tan solo unas semanas salí a la luz En el nombre de Rocío, una docuserie creada por Rocío Carrasco en la que se abrieron algunos contenedores con pertenencias de la más grande. Aunque el homenaje no tuvo en un primer momento la aprobación de algunos miembros de la familia de la fallecida como Gloria Camila, al emitirse fue ella misma quien admitió que los recuerdos habían sido bonitos, aprovechando además para asegurar que su padre lo había visto y se había sorprendido gratamente: “Se pensaba que no iba a salir, como en la mayoría de cosas que se han hecho sobre mi madre, que se evita la existencia de mi padre en la vida de mi madre. Pensaba que no iban a hablar de él y fue una grata sorpresa”, comentó en Ya son las 8.

En una fecha tan familia como la navideña, probablemente Ortega Cano tenía pensado aprovechar al máximo junto a sus seres queridos para decir adiós definitivamente al 2021 y esperar que el 2022 venga cargado de alegría. Pero lo cierto es que su deseo se ha visto empañado tras el positivo en covid de Ana María y su hijo, por el cual ambos han tenido que permanecer confinados mientras se recuperan.