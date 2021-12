No cabe duda de que esta no está siendo la mejor Nochebuena para Antonio Resines. El reconocido actor español fue ingresado el pasado jueves en la UCI del hospital madrileño Gregorio Marañón a consecuencia de ciertas complicaciones por el coronavirus. Desde ese momento, la salud del intérprete pasó a ser uno de los temas más sonados del panorama nacional, preocupando a todos los seguidores que se han interesado por su evolución.

Según han informado desde Ya es mediodía, el de Torrelavega acudió al centro médico con “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía bilateral con pronóstico grave”. Un panorama un tanto desolador por el que Resines tuvo que recibir tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo, aunque no precisó ventilación mecánica invasiva y se encontraba consciente en todo momento.

Fue durante el día de Nochebuena cuando la familia se encargó de hacer público el nuevo parte de salud de Antonio, en el que se informaba de que continuaba en la Unidad de Cuidados Intensivos con un estado “estable dentro de la gravedad”. Pese a eso, el actor continúa siendo consciente y sin necesidad de ventilación mecánica, lo que esperanza a sus seres queridos que esperan que su recuperación tenga lugar muy pronto.

A favor de la vacuna

El entorno más cercano de Antonio Resines también ha querido aclarar que el protagonista de Los Serrano es un gran defensor de la vacunación. Pero aunque en un primer momento varios medios de comunicación aseguraron que había recibido la tercera dosis de refuerzo, lo cierto es que la familia confirmó que solo ha recibido dos pautas de la vacuna y estaba esperando la tercera, la cual estaba prevista para el 19 de diciembre. Finalmente no pudieron inyectarle ese pinchazo ya que el cántabro dio positivo dos días antes de la cita.

Desde que se dio a conocer el contagio del actor, han sido muchos los rostros conocidos que han querido mandarle todo su apoyo en unos momentos tan complicados. De hecho, Iker Jiménez ha querido enviar un mensaje alentador a todos sus fans, confirmando que las nuevas tecnologías han conseguido que puedan estar en contacto pese a la gravedad del asunto: “Yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve también. ¿Entonces qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio sale de esto. Cántabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo Antonio”, expresó el presentador de Horizonte.

Aunque parecía que el coronavirus estaba dando sus últimos coletazos, lo cierto es que la nueva variante ómicron ha llegado para quedarse y cada vez son más los contagiados dentro y fuera de nuestras fronteras. Uno de los afectados ha sido Antonio Resines, que se ha visto obligado a superar este bache en un momento profesional de lo más feliz para él, ya que se encontraba en plena grabación de la serie Sentimos las molestias junto a Miguel Rellán.