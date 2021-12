Queda inaugurada la Navidad de manera oficial. Y qué mejor manera de dar el pistoletazo de salida a estas fechas que con un homenaje a todos aquellos sanitarios que han estado (y continúan) al pie del cañón desde el inicio de la pandemia. Esto es precisamente lo que ha hecho Kate Middleton. La duquesa de Cambridge puso en marcha junto a la Fundación Real el concierto Juntos en Navidad, una iniciativa que se grabó en la Abadía de Westminster y que se emitió este mismo viernes con motivo de la Nochebuena.

Acompañada por el resto de miembros del clan Windsor, la esposa del príncipe Guillermo fue una de las grandes protagonistas del recital musical que más triunfó en el Reino Unido durante la pasada noche. El coro de la Abadía se encargó de poner música a la Nochebuena junto a cantantes de la talla de Ellie Goulding, Leona Lewis y Tom Walker, entre otros. De hecho, este último acompañó a la cuñada del príncipe Harry al escenario, donde interpretó el tema For Those Who Can’t Be Here mientras que la mismísima Kate Middleton permanecía en uno de los bancos tocando la melodía de la canción con un piano. Una manera de mostrar sus cualidades innatas en una fecha de lo más especial para todos los allí presentes.

La nuera de Carlos de Inglaterra se mostró en todo momento muy concentrada en su actuación. Su objetivo era claro: ir al compás de la canción con el piano basándose en un tema de lo más especial para su autor, ya que lo escribió tras la muerte de su abuelo para dedicárselo a su madre, pensando en cómo sería para ella pasar por primera vez la Navidad sin un ser querido tan importante. Por su parte, el intérprete ha confirmado que estar junto a Middleton en el escenario ha sido “una experiencia única” que no olvidará fácilmente. Además, ha hecho hincapié en la labor de la Duquesa frente a las cámaras, afirmando que “no es fácil colocarte simplemente detrás de un piano con un grupo de músicos con los que nunca has tocado antes y grabar tomas en vivo para la cámara, pero lo ha clavado por completo”, explicaba. Por si fuera poco, Walker también ha tenido buenas palabras directamente para la que fuera nuera de Lady Di, describiéndola como una persona “encantadora, amable y de buen corazón”.

Por su parte, Kate se mostró muy agradecida de haber tenido la oportunidad de actuar para todo su país en un concierto que ya forma parte de la historia del Reino Unido: “La música fue tan importante para mí durante la pandemia como creo que lo fue también para muchas personas”, explicaba la Duquesa rindiendo así homenaje a los sanitarios y a la música en tiempos verdaderamente difíciles.

Pero la duquesa de Cambridge no ha sido la única que ha querido aportar su granito de arena para hacer disfrutar a todo el Reino Unido en Nochebuena. Su esposo, el medallista paralímpico Daybell, el actor Tom Felton y la presentadora Kate Garraway han sido algunos de los participantes de esta gala, encargándose de hacer las lecturas y demostrando que no hay nada mejor que la unión para afrontar las temporadas complicadas.