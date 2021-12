El especial detalle de la Reina Isabel con Kate Middleton

A estas alturas, no es ningún secreto que la Reina Isabel tiene parte de sus esperanzas puestas en el perfecto tándem que forman los duques de Cambridge. Para la monarca, Kate Middleton y el príncipe Guillermo sintonizan de maravilla con las nuevas generaciones y están completamente desligados de cualquier polémica que pueda socavar la imagen de la institución, algo muy necesario en estos convulsos tiempos.

La pareja, después de diez años de matrimonio -y otros tantos de relación, no siempre fácil-, con tres hijos en común y una vida aparentemente tranquila, encarna perfectamente el concepto que ‘La Firma’ quiere transmitir a los británicos. Una familia real unida, que afronta junta cualquier tipo de rencilla o bache, que es natural y que conecta con el ciudadano medio.

Sin embargo, el camino de Kate hasta este punto no ha sido sencillo. Mientras que Meghan Markle pareció ganarse con más rapidez el aprecio de la monarca, la duquesa de Cambridge tuvo que recorrer un arduo sendero. No hay que olvidar, no obstante, que la hoy esposa del príncipe Harry era mayor cuando entró a formar parte de la institución de la que hoy ambos están desvinculados y eso era un punto a su favor, mientras que Kate tuvo que esperar muchos años hasta que Guillermo decidió dar un paso más en su relación.

No obstante, a día de hoy, Kate Middleton ha logrado convertirse en uno de los baluartes de la Corona. Prueba de ello es el último mensaje que se ha publicado en el Twitter oficial de la Casa Real, en el que la Reina Isabel invita a la población a unirse en Nochebuena y sintonizar el especial que ha grabado la duquesa de Cambridge en la Abadía de Westminster. Un programa en el que han participado otros miembros de la familia real, pero donde Kate Middleton ocupa un lugar destacado: “no pierda la oportunidad de unirse al duque y la duquesa de Cambridge con otros miembros de la familia real en la Abadía de Westminster”, dice el texto. Ella seguro que aprovecha para verlo desde Windsor.

📺 Don’t forget! The #TogetherAtChristmas carol concert will be broadcast on @ITV 7:30pm, Christmas Eve.

🎄Join the The Duke and Duchess of Cambridge, with other Members of The Royal Family, at @wabbey as they welcome extraordinary individuals for a special festive service. pic.twitter.com/OYwAyPGf0w

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2021