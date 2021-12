Meghan Markle tiene desde hace unas horas un buen motivo para sonreír. Que no es otro que su triunfo en los tribunales ante Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editorial que gestiona tabloides británicos como el Daily Mail. Han sido meses de fuego abierto por algunos periódicos ingleses contra la duquesa de Sussex en los que se han valido de todo tipo de estrategias para tirar con bala contra ella. O al menos así lo entiende la Justicia. Entre otras, publicar una carta que Meghan envió a su padre Thomas.

Todo ha quedado resuelto este 2 de diciembre cuando los magistrados Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp y Lord Justice Bean han desestimado el último recurso interpuesto por el Mail on Sunday, que impugnaba ante un tribunal londinense la sentencia contra ellos. Los tres jueces consideran que el contenido de esa carta «era personal, privado y no contenía asuntos que fueran del legítimo interés público». Asimismo, aseguran que no era necesario hacerla pública en cinco artículos y en tanta extensión – 585 de las 1250 palabras que contiene- Meghan Markle y sus abogados han sostenido todo este tiempo que «la intención era que se mantuviera en el ámbito privado».

La victoria ha sido celebrada por la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, quien ha enviado un comunicado oficial en el que se congratula de ello: «Hoy, los tribunales fallaron a mi favor, una vez más, demostrando que Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha violado la ley. Los tribunales han hecho que el acusado rinda cuentas y mi esperanza es que todos comencemos a hacer lo mismo. Porque, por muy alejado que parezca de tu vida personal, no lo es. Mañana podrías ser tú. Estas prácticas dañinas no ocurren una vez, son un fracaso diario que nos divide, y todos merecemos mejor», comienza diciendo.

La batalla comenzó en 2019, aprovechando su salida de la Casa Real y su mudanza a California. Mucho desgaste que hoy obtiene su recompensa: «Esta es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido asustado de defender lo que es correcto. Si bien esta victoria sienta un precedente, lo que más importa es que ahora somos lo suficientemente valientes colectivamente para remodelar una industria sensacionalista que condiciona a las personas a ser crueles y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean».

Por último, Meghan Markle apunta que «desde el primer día he tratado esta demanda como una medida importante entre lo correcto contra lo incorrecto. El acusado lo ha tratado como un juego sin reglas. Cuanto más lo alargaran, más podrían tergiversar los hechos y manipular al público (incluso durante la apelación en sí), haciendo de un caso sencillo uno extraordinariamente complicado para generar más titulares y vender más periódicos; un modelo que premia el caos por encima de la verdad. En los casi tres años desde que esto comenzó, he sido paciente frente al engaño, intimidación y ataques calculados».