Desde que los duques de Sussex anunciaran por sorpresa su intención de abandonar sus obligaciones como miembros de ‘La Firma’ e iniciar una nueva etapa independientes de la Corona y alejados de los focos, no tardaron en surgir titulares y comentarios respecto a esta decisión. Uno de los que más trascendencia ha tenido ha sido el de ‘Megxit’, término con el que la mayoría de los medios se han referido a la salida de Harry y Meghan de la estructura de la institución, en clara alusión al Brexit.

Una palabra que siempre ha tenido una connotación despectiva y que ahora el duque de Sussex ha criticado duramente. Según ha declarado en una videoconferencia organizada por la revista de tecnología estadounidense ‘Wired’ en la que se han abordado «las mentiras de internet», Harry ha mantenido que el término es un claro ejemplo de la cultura del odio en las redes y los medios de comunicación. «La palabra ‘Megxit’ es misógina y fue creada por un troll”, ha dicho. El Duque además recalca que el término “ha sido amplificado por corresponsales de la familia real, y ha crecido de manera desmesurada hasta convertirse un término empleado por los principales medios de comunicación”, ha dicho el nieto de la Reina. El hijo menor de Diana de Gales está plenamente convencido de que la palabra es un claro ejemplo de odio en los medios. Tanto es así, que ha dicho que fue uno de los motivos por los que tomaron la decisión de mudarse California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WIRED (@wired)

El Príncipe mantiene que en Estados Unidos pueden llevar una vida más independiente, lejos de comentarios ofensivos e incluso racistas, algo que solía ocurrir en el Reino Unido a raíz de los orígenes de Meghan, cuyo padre es blanco y su madre es afroamericana. Un reciente estudio publicado por un servicio de análisis de redes sociales ha identificado más de ochenta cuentas en Twitter que, según el informe, podrían ser responsables de hasta el 70% del contenido de odio y la información errónea sobre Harry y Meghan.

Respecto a este estudio, el duque de Sussex ha explicado que lo más inquietante es la credibilidad que los medios británicos daban a estas cuentas, y que interactuaban con ellos con total normalidad, lo que provocaba que, inevitablemente, las mentiras se amplificasen.

En los últimos meses, Harry y Meghan han intentado poner fin a esta situación y han hecho campaña en contra de la negatividad de las redes sociales que, según ellos, afecta gravemente a la salud mental de las personas. Desde su punto de vista, la humanidad está viviendo una fuerte crisis por desinformación, algo que podría remontarse a la época de su madre, que sufrió una gran persecución mediática y fue testigo en muchas ocasiones de la publicación de informaciones que no siempre eran ciertas: “aprendí desde muy temprana edad que los incentivos de publicar no están necesariamente alineados con los incentivos de la verdad. Conozco la historia demasiado bien. Perdí a mi madre por esta rabia de fabricación propia, y obviamente estoy decidido a no perder a la madre con mis hijos por lo mismo”, ha sentenciado.