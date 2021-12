Antonio Resines lleva ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde hace unos días tras contagiarse de Covid-19. Pese a que su familia ya lanzó un mensaje de calma y tranquilidad en relación a la salud del artista, se ha vuelto a pronunciar para aclarar cuántas vacunas tiene inoculadas el intérprete.

En un primer momento, se habló de que había recibido las tres dosis contra el coronavirus, sin embargo, la familia ha aclarado en un comunicado a EFE que eso no es así. “Había recibido solo las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo en COVID, lo que le impidió recibir la dosis de refuerzo», dice el comunicado. Tal y como publicó ABC, el actor, se encuentra estable, en la unidad de vigilancia intensiva, no está intubado, pero sí necesita oxígeno. De esta manera, se resuelve la gran incógnita sobre la pauta de vacunación del artista.

El ganador de un premio Goya tuvo un contacto estrecho con un caso que resultó ser positivo, lo que ha provocado que él también contrajera el virus que ha causado una pandemia mundial. De esta manera, este contratiempo le impedirá celebrar con normalidad la Navidad.

Es necesario recordar que, Antonio Resines cuenta con una serie de patologías previas, por lo que es considerado paciente de riesgo. Hace unos años superó un cáncer colorrectal y una angina de pecho. Además, sufre artritis psoriástica crónica, enfermedad autoinmune que le llegó a provocar un derrame en la rodilla, por el que tuvo que ser operado en 2018.

El ingreso hospitalario de Antonio Resines ha creado una gran expectación en un momento clave de la pandemia, pues en estos momentos la sexta ola ha dejado un mayor número de contagiados que en otros meses, lo que ha provocado nuevas restricciones, como por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas en los exteriores. Ahora, queda esperar nuevas informaciones para ver cuál es la evolución del que fuera presidente de la Academia de Cine.

No es el único rostro conocido que pasará estas fechas navideñas aislado por dicha enfermedad. Toñi Moreno, que hace unas horas hacia un directo en Secret Story, también es positivo y por consiguiente, tiene el virus. “Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo… me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien, es como una gripe un poco más fuerte”, escribió la presentadora en sus redes sociales mientras iba en una ambulancia.