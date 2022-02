María Patiño despeja los rumores de tensión con Paz Padilla y lanza un dardo a Alexia Rivas

Podría decirse que María Patiño es uno de los rostros televisivos más sinceros. Prueba de ello son sus distintas apariciones tanto en Sálvame Lemon Tea como en Socialité, programas en los que tiene oportunidad de demostrar que nada ni nadie puede pararle cuando se trata de informar a la audiencia sobre los temas más candentes de la actualidad social. Es por ello que tampoco ha tenido reparo en hablar sobre su actual relación con Paz Padilla, teniendo en cuenta el incidente que protagonizó la gaditana con Belén Esteban por el que se ha ausentado del espacio de las tardes de Telecinco de manera indefinida.

La continuidad de la presentadora en Sálvame es toda una incógnita tanto dentro como fuera de Mediaset, ya que al parecer, Patiño tampoco sabe cuál será el futuro profesional de su compañera: “Desconozco su futuro profesional”, aseguraba, mientras también dejaba entrever que su polémica con la princesa del pueblo no ha hecho que entre ellas exista una enemistad: “Es algo que no es verdad. No hay tirantez. Yo hablé en su día con ella y esa es la verdad”, apuntaba la presentadora, sin querer entrar en más detalles sobre qué fue lo que pasó a raíz de esa conversación con la madre de Anna Ferrer Padilla.

Aprovechando la presencia de María en el concierto de Ainhoa Arteta en Madrid, los reporteros allí presentes también quisieron preguntarle sobre su impresión al conocer la noticia de la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. Un romance del que se hicieron eco a través de su programa, Socialité, presentado el pasado sábado 26 por Nuria Marín: “Patricia es maravillosa. Me enteré ayer por el programa. El sexo y el amor es maravilloso”, afirmaba, visiblemente feliz, aunque no quería desvelar nada más sobre la investigación de su programa: “Sé cosas, pero no las voy a decir”. Y es que, Patiño ha querido dejar claro que el amor es primordial, motivo por el que su vida sentimental va viento en popa y este es el secreto que sigue a rajatabla con su pareja para conseguirlo: “Estar compenetrados y tener mucha independencia. Cada uno tenemos nuestro espacio, él no se mete en el mío y yo no me meto en el suyo”, confesaba.

Con respecto a los rumores sobre un posible veto en el último programa del Deluxe a consecuencia de la aparición de Alexia Rivas, la presentadora se ha mostrado contundente: “No es cierto. Es una decisión mía. Soy súper leal a mis compañeros, soy muy leal a mi gente”, decía, sin querer comentar nada sobre si esto es o no un dardo directo hacia la que fuera reportera de Socialité antes de que tuviera lugar el famoso Merlos Place. Las que fueran compañeras de programa han protagonizado un sinfín de enfrentamientos en distintos platós, motivo por el que los focos de atención se situaron sobre ellas al creerse que la noche del viernes sería el perfecto escenario para su reencuentro y para saberse si ha evolucionado o no una relación que ha ido mermando con el paso de los meses.