El deseo común que Christian Gálvez y Patricia Pardo pidieron en directo al 2021

Durante el día de ayer se anunciaba la nueva pareja de la primavera: Christian Gálvez y Patricia Pardo. Era Socialité quien soltaba la bomba de que los presentadores de televisión le habrían dado una nueva oportunidad al amor en los pasillos de Mediaset, donde habría surgido la chispa, porque el roce hace el cariño. Según el espacio televisivo, la presentadora de El programa de Ana Rosa y el presentador de Alta tensión habrían iniciado una relación amorosa tan solo unos meses después de separarse de sus respectivas parejas.

Lo que está claro es que entre ellos lleva habiendo mucha complicidad desde hace meses, incluso años. Ya a finales del 2020, durante una conexión en directo de El programa de Ana Rosa, la actual pareja demostraba que lo suyo iba más allá de lo profesional. Patricia Pardo entraba en vivo con Sandra Barneda y Christian Gálvez el 31 de enero, cuando los presentadores se ponían al frente de las Campanadas. La conductora de La isla de las tentaciones y el que fuera presentador de Pasapalabra disfrutaban de las temperaturas envidiables de Canarias, lugar desde el que se iba a hacer la retransmisión de las Campanadas. Mientras, en Madrid se estaba viviendo una ola de frío. “Estamos todos muriéndonos de frío”, confesaba la sustituta de Ana Rosa Quintana. Una confesión que desató las risas de sus compañeros que se encontraban en camisa y gafas de sol. “Se están cachondeando de nosotros”, dijo Patricia. A lo que el ex de Almudena Cid respondió: “Es que estamos muy agustito”.

Pero la afinidad entre los –hasta entonces- compañeros de trabajo no quedó ahí. Tras un discurso de Sandra muy emotivo haciendo referencia a lo feliz que se sentía compartiendo ese momento con su compañero, Pardo quiso refutar su comentario y añadió: “Es encantador. Es un pedazo de profesional y compañero”. Justo después de esa sinceridad tan espontánea, la conductora del programa quiso compartir con la audiencia una anécdota: “Voy a hacer una confesión. Yo he hecho planchas en el suelo con este señor en sastrería”. En ese momento, el aludido no puedo contener la carcajada y contestó: “Sí, es verdad. En sastrería nos da por hacer cosas de vez en cuando”. La conexión en directo terminó con un deseo común que ambos pidieron para el próximo año: “Por muchas más planchas este 2021, en sastrería o en cualquier pasillo de Mediaset”.

Aunque, de momento, la pareja de presentadores no se ha pronunciado acerca de esta noticia sobre su relación, lo que no deja lugar a dudas es que su complicidad se remonta años atrás. ¿Es posible que su relación hubiese empezado tras esta conexión en directo? Sea como fuere, que el buen rollo y la amistad no se acabe nunca. Quien sí ha respondido a los medios de comunicación ha sido la expareja del presentador, la gimnasta Almudena Cid, que confiesa que su nueva función está siendo su terapia y que por el momento no tiene “nada que decir” respecto a esta noticia.