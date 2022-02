Ana Rosa Quintana recibe una dedicatoria muy especial en su momento más complicado

El Programa de Ana Rosa está de celebración. Teniendo en cuenta la magia del 22 de febrero del 2022, La Razón dio el pistoletazo de salida a la cuarta entrega de los Premios Comunidad de Madrid, unos galardones destinados a todos aquellos empresarios que “hacen una gran labor por la economía de la ciudad”.

En medio de todos los emprendedores destacaba Xelo Montesinos, propietaria y socia junto a Ana Rosa Quintana de Unicorn Content, la productora que más horas de televisión generó en nuestro país en el 2021 según Forbes. La gran función de ambas en las pantallas no ha pasado desapercibida, y el medio citado quiso entregarles un galardón de lo más especial que la directiva quiso dedicar a una persona en concreto: “Solo puedo decir de mi empresa y de mis compañeros que son un equipo fantástico. Pero fundamentalmente quiero dedicar este premio a una compañera mía, socia, amiga, hermana, que lo es todo, que en estos momentos no puede estar aquí conmigo, pero es el alma de esta productora: Ana Rosa Quintana”, desvelaba la empresaria. Unas palabras que no pasaron desapercibidas por todos los allí presentes, que no dudaron en ovacionar a Xelo en un intento por enviar todo el apoyo posible a la presentadora del espacio de las mañanas de Telecinco.

El resto del elenco de El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco de este premio esta misma mañana, cuando Joaquín Prat y el resto de colaboradores anunciaron con alegría que el esfuerzo de todos había tenido sus frutos. Como no podía ser de otra manera, en un momento tan especial no olvidaron a su queridísima Ana Rosa, que probablemente estaría viendo el programa desde su domicilio, muy orgullosa de todo lo que han conseguido sus compañeros pese a su ausencia.

Fue durante el pasado mes de noviembre cuando Ana Rosa Quintana cogió las riendas de su programa de una manera muy distinta al resto de días. La presentadora se plantó frente a las cámaras para anunciar que padece un cáncer de mama por el que tendría que retirarse temporalmente de los platós, con el objetivo de recuperarse lo antes posible. Su confesión no tardó en llegar a todos los rincones de nuestro país, siendo muchos los rostros conocidos que le han enviado ánimo siempre que han tenido oportunidad. Por su parte, la presentadora ha continuado estando presente en sus redes sociales, donde casi a diario hace públicas imágenes en las que demuestra que su estado de salud avanza favorablemente. En la última ocasión, la periodista posó en la cocina de su casa con un rostro visiblemente alegre, aunque admitiendo que echaba de menos el programa que ella misma dirige normalmente: “Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas… He dicho hola a las verduras y a las frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona”, admitía, dejando ver que unos buenos hábitos están siendo la clave para retomar la rutina muy pronto.