Nuevo romance sorpresa. Según ha desvelado Socialité, Patricia Pardo y Christian Gálvez son la nueva pareja de Mediaset. Una noticia que llega solo unos meses después de que ambos anunciaran su separación de sus respectivas parejas. Después de dos años de encuentros por los pasillos, la pareja de presentadores le habría dado una nueva oportunidad al amor. El programa presentado por María Patiño se ha puesto en contacto con los presentadores pero, a pesar de dar las gracias por tratar el tema con respeto, ninguno ha querido hacer declaraciones.

La bomba ha llegado tan solo unos meses después de que Patricia rompiera con Francisco Márquez, con quien tiene dos hijas en común. Aunque la presentadora siempre ha sido muy discreta con su vida personal, quiso sincerarse al periodista Omar Suárez en una entrevista realizada para Lecturas. La gallega abría su corazón y contaba cómo esta situación había cambiado su vida por completo, confesando que su divorcio había sido “lo más duro” de su vida. Según revelaba la presentadora de El programa de Ana Rosa, “el divorcio se hizo efectivo en diciembre del año pasado”, aunque era una decisión que habían tomado mucho antes. Siguiendo el hilo, Pardo destacaba que no cesaron de inmediato la convivencia, se tomaron un tiempo para hacer el trance más fácil para sus hijas. “No lo pude hacer. Me separé, pero no me fui de casa al día siguiente. Tuvimos que buscar alternativas”, explicaba para la revista. Después de siete años de matrimonio, la periodista solo tiene buenas palabras para él y su relación es un ejemplo de valentía y madurez.

El presentador de Alta tensión también ponía fin a su relación con Almudena Cid a finales de año, después de más de una década juntos. Los motivos de la ruptura los contaba la exgimnasta en una entrevista para El País. Fue su papel en Una historia de amor lo que le hizo cambiar el chip: “Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta”. Además, aseguraba que, durante mucho tiempo, había tenido un mal concepto del amor. “Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí”, se sinceraba para el periódico. Pero, para Christian Gálvez tampoco fue fácil, aunque nunca quiso dar declaraciones.

Tanto Patricia como Christian llevan más de diez años trabajando en Mediaset: ella presentando la sección de actualidad de El programa de Ana Rosa y él presentando Pasapalabra, Alta tensión, Supervivientes y numerosos concursos de éxito de la cadena. Aunque las pistas de la pareja sorpresa eran claras y muchos han sido los nombres que han rondado por la cabeza de los telespectadores, lo cierto es que nadie ha acertado. Lo que no cabe duda es que Pardo y Gálvez van a convertirse en la pareja estrella de la primavera.