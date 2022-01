Patricia Pardo saca fuerzas tras su divorcio: «Ha sido lo más duro de mi vida»

Lleva décadas dedicada a la televisión pero es ahora cuando más exposición está teniendo. Patricia Pardo ha dado un paso adelante al hacerse con las riendas de El Programa de Ana Rosa por la baja médica de la presentadora titular, Ana Rosa Quintana, que se retiró de manera indefinida para recuperarse del cáncer de mama que le fue diagnosticado.

Humilde, trabajadora y con mucho carácter, no le gusta que se refieran a ella como la sustituta de Ana Rosa porque considera que es irremplazable. Aprendió de su mano y no quisiera dar ni el más mínimo resquicio a pensar que se ha quedado con su puesto. Nada más lejos de la realidad.

Son ya 17 años -12 para ella- en antena del espacio matutino que ahora lidera junto a Joaquín Prat y Ana Terradillos, pero quizá el último de ellos haya sido el más convulso. Ella define el 2021 como «un año horrible» en una extensa entrevista que hace con la revista Lecturas. Sus hijas y lo frenético de su trabajo le ayudan a superar el divorcio con Francisco Márquez, el policía con el que llevaba casada desde el 2014.

Patricia Pardo fue noticia cuando comunicó su divorcio: «Lo hice porque había pasado mucho tiempo y nadie lo sabía. Tenía que preguntarlo por si un día uno de los dos aparece en pareja. No quería mentir. Me divorcié en diciembre de 2020». No tiene problemas en confesar que «ha sido lo más duro de mi vida. 2021 ha sido un año horrible que terminó con lo de Ana Rosa».

Entre las fortalezas que ha encontrado para salir hacia adelante están «mi trabajo porque te exige estar alerta y concentrada», confiesa. Además de sus pequeñas. No tiene malas palabras para su ex: «Es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijos solo puede ser él. Solo puedo darlo las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos y hablar maravillas», dice.

Fue a lo largo de la pandemia cuando Patricia y su exmarido comenzaron a replantearse su futuro en común. Algo no iba bien y decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Sin embargo, no fue hasta el mes de junio de 2021, siete años después de su boda, cuando tomaron la decisión final. El divorcio se ha llevado a cabo en términos amistosos y sin ningún tipo de polémica ni rencor ya que, para ambos, lo más importante ha sido, es y será el bienestar de sus dos hijas pequeñas, Aurora y Sofía, de cinco y tres años respectivamente.

Por delante tiene el reto de seguir haciendo lo que más le gusta, llevar la actualidad del país a los hogares de todos los españoles cada día.