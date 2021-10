Patricia Pardo se divorcia tras 7 años de matrimonio

Patricia Pardo se ha separado. Tal como ha adelantado en primicia Hola, la peridista gallega ha puesto punto final a su matrimonio con el policía Francisco Márquez. La pareja se casaba en junio de 2014 y son padres de dos hijas. Aunque no han trascendido muchos detalles de esta inesperada ruptura, la publicación revela que el matrimonio incluso ya habría firmado el divorcio.

Según apunta la revista, fue a lo largo de la pandemia cuando ambos comenzaron a replantearse su futuro en común y decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Sin embargo, no ha sido hasta el mes de junio de este año, siete años después de su enlace, el momento en el que tomaron la decisión final, fecha en la que además se ha producido la firma de los papeles del divorcio. Un divorcio que se ha producido en términos amistosos y sin ningún tipo de polémica, ya que, para ambos, lo más importante es el bienestar de sus dos hijas pequeñas, Aurora y Sofía, de cinco y tres años respectivamente.

Este ha sido un verano intenso para la periodista que se ha puesto al frente del matinal de Telecinco por las vacaciones de Ana Rosa Quintana. A pesar de la frenética actividad laboral que ha mantenido en los últimos meses, Patricia Pardo también pudo disfrutar de unos días de descanso y desconexión en el mes de agosto, que aprovechó para viajar a Galicia en compañía de sus dos hijas: “estos días me han servido para desconectar y para reencontrarme con amigos y familia. He vuelto a Santiago con las niñas, una ciudad que les encanta porque les cuento un montón de historias sobre ella. También he estado en La Coruña, con mi hermana, y en otros sitios, como Vilagarcía de Arousa, Boiro…”, revelaba a la revista ¡Hola! antes de conocerse la noticia de su separación.

Por ahora, Patricia no se ha pronunciado sobre su ruptura en redes sociales, donde es muy activa. Sin embargo, un post en su cuenta de Instagram a principios de septiembre durante un viaje a Atenas podía indicar un cambio en su situación, sin dar excesivas pistas de su estado: “en realidad, miro al futuro”, escribía la periodista junto a una serie de imágenes de su estancia en la ciudad griega.

La periodista no es la única del entorno del programa presentado por Ana Rosa Quintana que se ha enfrentado a un cambio en su situación sentimental. Hace algunas semanas también se hacía público que Joaquín Prat que, en la actualidad compagina su labor dentro del matinal de Telecinco con su trabajo en Cuatro, también había puesto fin a su relación con Yolanda Bravo, madre de su hijo.