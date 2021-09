Ana Rosa Quintana ha vivido esta mañana uno de esos momentos para los que nunca se está preparado. El motivo ha sido la reprimenda que ha recibido por parte de un alto cargo de la Guardia Civil por una supuesta actitud temeraria dentro del dispositivo de redactores y cámaras que su programa ha mandado hasta La Palma para cubrir día a día la actualidad de la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Son muchos los elogios que está recibiendo el espacio matutino de Telecinco por el enorme trabajo que están haciendo a la hora de informar de este desastre natural que tiene en jaque el archipiélago. Sin embargo, este martes no ha sido elogios lo que ha recibido sino una regañina inesperada por todos.

Todo ha comenzado cuando una reportera ha acompañado a una habitante de la localidad insular para grabar un reportaje. Ambas estaban siendo testigo in situ de las devastadoras consecuencias del volcán, cuya lava había arrasado el huerto de esta vecina. Una imagen dura que la trabajadora de Ana Rosa Quintana explicaba así: «Estábamos impresionados, se notaba que se inhalaba un gas mucho más fuerte que lo que encontrábamos justo detrás y al salir de la zona notamos ese dolor de garganta, cabeza y en los ojos».

El problema es que estuvieron demasiado cerca y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para garantizar su integridad. Algo que no ha querido pasar por alto Ángel Cervera, capitán de la Guardia Civil en La Palma. Y de ese modo se lo ha transmitido: «Así garantizar la seguridad de los bienes de los palmeros así como su propia seguridad, ya que no se puede acceder, como hicisteis vosotros ayer. Es un riesgo grande y pusisteis vuestra vida en peligro y la nuestra por tener que ir a sacaros después. Así que os pediría que esas cosas no las hicierais».

Algo sonrojada por el momento, la reportera trató de justificarse: «La verdad es que fue algo muy breve. Y, afortunadamente, la Guardia Civil nos rescató muy rápidamente sin necesidad de ninguna intervención. Pero claro, fue en el día de ayer».

Rapapolvo de un guardia civil en directo a una reportera de Ana Rosa por poner en peligro su vida y la de ellos al rescatarlos.

Por lo visto fueron donde no debían.

Es lo que tiene el sensacionalismo y el morbo como tratan los medios la desgracia de La Palma. pic.twitter.com/Q6rnrhTT4T — 🏳️‍🌈💜𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) September 28, 2021

Ana Rosa Quintana no protestó lo más mínimo y encajó de buen grado la regañina del Guardia Civil: «Es verdad que nosotros también le dijimos. Es cierto que Miriam no es ninguna kamikaze, lo que pasa es que iba a la huerta con la señora y se encontraron con eso. Pero es cierto que es peligroso y que tenemos que tener cuidado, así que muchísimas gracias por ayudarnos», sentenció.