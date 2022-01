Primeras imágenes de Christian Gálvez tras su separación de Almudena Cid

Christian Gálvez y Almudena Cid se han visto ubicados en la actualidad mediática desde que el pasado mes de diciembre salió a luz su separación. Tal y como anunció en exclusiva la revista ¡Hola!, la pareja decidió dar por finalizado su matrimonio en noviembre, a pesar de que la noticia no trascendió hasta pasado un mes.

Desde entonces poco se ha sabido de los protagonistas indiscutibles de uno de los bombazos más sonados del 2021 en la crónica social, aunque lo cierto es que ninguno de los dos ha querido desmentir la información. Tampoco se han atrevido a confirmarla, pero sí han dejado pequeñas muecas de su nueva realidad a través de sus perfiles de Instagram, o en el caso de Almudena mediante unas declaraciones concedidas a El Mundo.

El televisivo se atrevió a compartir con sus seguidores una instantánea de un espectacular paisaje, que decidió acompañar de un texto redactado a modo de agradecimiento con el que trató de felicitar la Navidad a sus followers: “Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y prender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas” expresó.

Por su parte, la olímpica optó por recurrir a un medio de comunicación de tirada nacional donde reconoció: “El amor es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve ora vez el amor. Nos agita constantemente”.

Los motivos oficiales de su ruptura no han trascendido, pero sí se ha rumoreado que el detonante que les ha hecho romper con once años de matrimonio y quince de relación no ha sido otro que la negativa de Almudena a experimentar la maternidad. Según recoge la Noticia Digital, al parecer Gálvez comprendía que la exgimnasta se negase a ser madre durante los años que dedicó al deporte, sin embargo, que no entrara en sus planes después de retirarse es algo que podría haber afectado enormemente a la consolidada pareja. Sea como fuere, lo único cierto es que fuentes cercanas al matrimonio aseguran que entre ellos sigue prevaleciendo el respeto y un inmenso cariño que esperan que perdure para el resto de sus vidas.

Desde el momento en el que la noticia saltó a los medios no se ha vuelto a ver al presentador de Alta Tensión hasta hoy. El mostoleño ha sido localizado montándose en un coche que esperaba para recogerle en Madrid. Serio, cabizbajo y mostrando absoluta indiferencia ante la presencia de varios fotógrafos, el autor de Hannah se montó en el asiento del copiloto y abandonó el lugar sin retirar la mirada de su teléfono móvil, objeto que sostenía con sus manos y fuera del alcance de la vista de la prensa.

Se desconoce cómo está llevando la situación, pero a juzgar por las imágenes en cuestión, se puede decir que aún sigue recomponiéndose del que tal vez sea uno de los episodios más duros de su vida amorosa.