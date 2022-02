Anna Ferrer ha cumplido este miércoles 25 años. La hija de Paz Padilla se encuentra en un buen momento tanto personal como profesional. Hace unos meses, se independizaba junto a su pareja, Iván en pleno centro de Madrid. Nueva etapa que afronta con gran “ilusión”, como explicó a través de los stories de su perfil de Instagram. Además, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las influencers del momento. Tanto es así que ya reúne cerca del millón de followers en la citada red social. Ha sido precisamente a través de dicha plataforma donde ha mostrado cómo ha vivido este día tan especial y único para ella.

Hace tan solo unas horas ha compartido que su madre le había preparado una sorpresa. «Mi madre me ha dicho que me ponga guapa y que me lleva a cenar», ha contado Anna sin saber lo que le iba a deparar. Instantes después, la empresaria ha dado a conocer dónde le ha llevado la presentadora. «Sala de extremaución», se ha podido leer en una terrorífica fotografía.

Paz, también ha querido dedicar unas palabras a su única hija en esta fecha tan señalada en el calendario. Despacito cuando tú dormías. Ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo. Pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso. Era amanecer junto a sus ojos iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados. Porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para coartarlo (…) Te quieroooo mi vida vuela alto que se que siempre volverás a mi lado. Felicidades mi vida», ha expresado.

Desde siempre ambas han estado muy unidas. Prueba de ello son los numerosos momentos que pasan juntas y los planes que hacen y comparten en la Red. Además, trabajan codo con codo para su firma: No Ni Ná. Marca de ropa, accesorios y complementos para el hogar que es todo un éxito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Después de un día lleno de emociones en el que ha estado rodeada de sus amigos y familiares más cercanos, la creadora de contenido ha querido agradecer vía Instagram todo el cariño recibido en este día tan especial para ella. Ha publicado un post en el que aparece soplando las velas en una tarta muy emocionada. También ha añadido unas palabras cargadas de sentimiento. «Siempre que llega mi cumpleaños, me pongo nerviosa como una niña pequeña. Es un día del que disfruto muchísimo, celebro con los míos, y relfexiono de todo lo que ha pasado en estos años. Estoy feliz de estas 25 primaveras, de cada aventura, cada aprendizaje, cada caída pero sobre todo cada momento de plenitud, de sentirme afortunada, y agradecida a la vida por permitirme llegar hasta aquí, que no es poco. ¡A llenar otro año de recuerdos!», ha escrito Anna.