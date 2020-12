Palomo Spain es un hombre afortunado. En plena crisis tiene el lujo de poder abrir una nueva tienda efímera, esta vez en el Hotel Only You de Madrid. Un síntoma claro de que su firma se encuentra en expansión pese a la complicada circunstancia económica existente. Aunque se ha visto afectado como otros muchos diseñadores debido a la pandemia mundial del coronavirus, Palomo asegura que ha sabido sacarle el lado positivo a este año: «He cambiado la forma de acercarme al trabajo, ahora toda la importancia la tienen mis clientes». También se ha centrado más en la venta online y considera que tiene la oportunidad de demostrar su trabajo de otra manera. No oculta sus esperanzas de que pronto todo vuelva a la normalidad y cuando esto suceda se lo tomará como si todo fuese de nuevo una primera vez: «El primer desfile, el primer viaje… volver a tener esos nervios del primer desfile y le pondré toda la ilusión como el primero». La nueva tienda de Palomo es una especie de ‘showroom’ especial para aquellas clientas que demandan una tienda física que todavía no llega. Con motivo de su inauguración, charlamos con él sobre algunos asuntos de actualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PALOMO (@palomospain)

El diseñador cordobés reconoce que hace unos meses sintió miedo de que su negocio se fuera a pique: «Yo creo que cuando empezó todo tuvimos un miedo tremendo, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar. Yo las primeras semanas de confinamiento y de pandemia casi me atreví a darlo todo por perdido, el parón era tan grande que no sabía si íbamos a poder remontar. Con suerte en esos días empecé a pensar y a pensar y dije oye esto no termina aquí, no nos podemos parar, tenemos que seguir haciendo iniciativas. Si nos volcamos por completo en nuestro negocio online que ha sido lo que ha estado funcionando hasta ahora… Quizá tenía una forma de trabajo mucho más impersonal, más centrada en los desfiles, el espectáculo, la creación».

Palomo Spain y la vida de un diseñador confinado

El confinamiento total del pasado mes de marzo obligó a cesar toda actividad no esencial. ¿Cómo lo vivió Palomo Spain? Él mismo lo cuenta: «Pues ha cambiado mucho, es un poco triste porque nosotros también nos nutrimos de eso, de ver a gente en diferentes ciudades, de conocer a gente, de ver la energía que hay en la calle. Eso un poco se ha perdido, pero también ha sido un trabajo muy introspectivo, muy de pararte, mirar que es lo que llevas haciendo durante todos estos años, cómo percibe la gente tu ropa, que ha sido lo que realmente ha causado efecto, qué espera la gente de ti… «.

Al mismo tiempo, apunta al futuro: «También pararte y pensar cual es el siguiente paso. Esto, el dejar de desfilar en París o en Nueva York, aunque suene muy triste, también nos ha dado una oportunidad de parar en todos esos gastos tremendos que suponen para una casa y concentrarnos en otras cosas que también nos han beneficiado. Yo creo que es bueno e importante este parón para que cuando volvamos ya hayamos salido de esa dinámica de estrés de ahora un desfile y ahora otro, un viaje aquí y un viaje allá… Cuando esto vuelva a empezar pues tomarlo otra vez como si fuera el primer desfile».

La prenda clave en cualquier armario y sus sueños por cumplir

La entrevista con Palomo Spain ha servido para preguntarle al diseñador por la prenda que no podría faltar en ningún armario y lo tiene claro: «En el armario de una mujer o de un hombre… yo creo que una camisa blanca o una camisa celeste siempre es súper importante. Yo tengo miles, bueno miles… tengo un montón de ellas y es lo que me pongo a diario, a partir de ahí ya empiezo a construir el resto. Yo creo que las piezas que tengo, que están siempre y que me gusta que estén gastadas y ponérmelas y ponerlas van a ser siempre una camisa blanca o una camisa de rayas celeste».

Por último, desvela a qué famoso le gustaría vestir: «Me gustaría vestir a toda la gente que está pasando por aquí por el escaparate y ver que todo el mundo está llevando una pieza de Palomo. Con respecto a las celebrities… pues a mucha gente: me encantaría vestir a Timothée Chalamet porque es un actor que me encanta y que es precioso, estoy seguro de que estaría guapísimo vistiendo un Palomo».