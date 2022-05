En algo más de 24 horas dará comienzo uno de los certámenes de música más especiales del año: Eurovisión 2022. Esta vez, Turín se convertirá por unas horas en la capital de la música. Hasta allí se han desplazado los representantes de todos los países para poder darlo todo en el escenario y poder luchar por ese primer puesto. Como maestros de ceremonias estarán Mika, Alessandre Cattelan y Laura Pausini. Esta última ha sido quien ha compartido en su perfil de Instagram una serie de fotografías, pero hay una que no ha pasado desapercibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

La intérprete de En cambio no aparece junto a Chanel Terrero, la representante de España en esta nueva edición del festival. Aunque Pausini siempre se ha mostrado imparcial y ha deseado suerte a todos los candidatos, esta es una muestra de cariño que, probablemente le haga especial ilusión a la artista que mañana cantará a viva voz el hit SloMo.

Chanel, que se encuentra en los preparativos previos al gran día, se ha mostrado enérgica en durante los ensayos de esta útima semana. Tanto es así que, se postula como una de las grandes favoritas de esta nueva entrega de Eurovisión. La prensa internacional ha calificado su actuación como «impresionante», pero no será hasta pasada la media noche del sábado cuando se sepa si finalmente logra el micrófono transparente que la coronaría como la ganadora del Festival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)

Después de muchos años en los que España se llevaba el batacazo por posicionarse en los últimos puestos, este 2022 los eurofans han recuperado la ilusión de poder optar o al primer premio o, al menos en quedar en un buen lugar en el ranking. Este pasado jueves, Nacho Cano apoyaba la candidatura de Chanel en El Hormiguero. «Chanel con quien realmente tiene el contrato es conmigo. Lo que pasa es que ella me dijo esto y yo, por supuesto, a todos los artistas que tengo conmigo y que veo que pueden darle un subidón a su carrera, se lo doy (…) Llevo un año y tres meses ensayando con ella. No he visto a nadie en ese concurso y no he visto a los demás que vaya más preparada que Chanel. Y Chanel es un éxito. Es un éxito que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje y ella es una mestiza que hoy defiende a España en Eurovisión. Eso es un éxito de nuestra nación y de nuestra cultura. Y de algo tan maravilloso como es el mestizaje… yo a Chanel desde aquí le mando todo mi cariño», dijo el músico que formó parte del ya mítico grupo de Mecano.

Cuándo y dónde ver ‘Eurovisión 2022’

Será este próximo sábado cuando tendrá lugar el festival de Eurovisión 2022. Pero, ¿dónde verlo? Como cada año RTVE retransmitirá una previa a partir de las 21:00 horas. Después, se procederá al opening para que los presentadores den por comenzada una gala en la que la música es la gran protagonista.