Nacho Cano se ha convertido en el último invitado de la semana a El Hormiguero, espacio capitaneado por Pablo Motos. El músico ha acudido para presentar su próximo proyecto, Malinche, musical que se estrenará el próximo mes de septiembre en IFEMA, en Madrid. Además de revelar que el espectáculo musical va a ser de lo más prometedor gracias a los artistas que forman parte del elenco y a los numerosos efectos especiales, el cantante ha querido apoyar a una de las componentes del show que se encuentra en estos momentos en Turín -Italia-.

Se trata de Chanel Terrero, la representante de España en el famoso Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo 14 de mayo en el país transalpino. El que formó parte de la banda musical de Mecano no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la intérprete de SloMo. “Chanel es una máquina”, ha comenzado diciendo. Y, es que antes de presentarse al certamen europeo, la artista ya había fichado por Nacho Cano. «Chanel con quien realmente tiene el contrato es conmigo. Lo que pasa es que ella me dijo esto y yo, por supuesto, a todos los artistas que tengo conmigo y que veo que pueden darle un subidón a su carrera, se lo doy», ha indicado el invitado.

“Llevo un año y tres meses ensayando con ella. No he visto a nadie en ese concurso y no he visto a los demás que vaya más preparada que Chanel. Y Chanel es un éxito. Es un éxito que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje y ella es una mestiza que hoy defiende a España en Eurovisión. Eso es un éxito de nuestra nación y de nuestra cultura. Y de algo tan maravilloso como es el mestizaje… yo a Chanel desde aquí le mando todo mi cariño”, ha expresado Cano.

Sobre cómo cree que lo hará Chanel sobre el escenario dentro de dos días, Nacho ha hecho gala de su habitual sinceridad. “Sé que va a responder increíble porque es una máquina en el escenario. Y, también me gustaría que os acordéis de lo que os digo. El día que veáis actuar a Chanel en las tres disciplinas, baile, canto… en lo que mejor es, es actuando”, ha añadido orgulloso. Por el momento, queda esperar 48 horas para ver en qué posición queda este año la representante de España, ya que en los últimos años no ha habido suerte.

Sobre una vuelta de Mecano

Pablo Motos no ha dudado en preguntar a Nacho Cano sobre una posible vuelta de Mecano. Grupo que estuvo formado por Estuvo formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. “Hay cosas que son mágicas y que están un tiempo. Después empiezan a enredarse. Las relaciones son así. Mecano dejó un legado que, probablemente cuando me muera y los otros dos también, sigan sonando las canciones”, ha dicho muy sincero sobre este asunto.