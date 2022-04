Quedan unas semanas para que comience uno de los eventos más importantes de la música a nivel europeo: Eurovisión 2022. Tras haber elegido cada país a sus candidatos, ahora les toca darlo todo en el escenario para demostrar que son dignos merecedores del famoso micrófono de cristal. A Italia la representará Mahmood & Blanco, dúo de artistas que interpretarán el tema Brividi.

Look ha podido hablar en exclusiva con Mahmood, uno de los intérpretes del hit italiano con el que ya están arrasando a nivel internacional. El cantante no es la primera vez que vive la experiencia del certamen, pues en 2019 se subió al escenario con Soldi, canción que ha arrasado en las listas de Spotify. Si ir más lejos cuenta con más de 192 millones de escuchas en Youtube. Aquella vez logró un segundo puesto, ¿lo logrará esta vez? Comineza la cuenta atrás más esperada…

Pregunta: Una vez más en Eurovisión ¿qué sensaciones tienes?

Respuesta: Eurovisión me da la posibilidad de viajar por Europa y trabajar internacionalmente.

P: ¿Estabas más nervioso la primera vez o en esta ocasión?

R: No sabría que decirte… Representar a Italia es para mí siempre es mucha responsabilidad y presión. La primera vez quizás era algo desconocido para mí y ahora vuelvo, también muy nervioso pero, de otra manera. Mi objetivo es disfrutar mucho más este año de toda la experiencia y poder almacenar mucho más recuerdos en mí.

P: Quedaste en una segunda posición con el tema Soldi ¿cómo te lo tomaste?

R: Ese segundo puesto fue una toda una victoria para mí. Soldi empezó a aparecer en todas las listas de Spotify, nunca pensé que tendría tanto éxito y me hiciera dar un vuelco a mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Y, realmente para mí esa es la mejor victoria. Que tu música llegue a otros países, que se sitúe en las listas principales… eso es un absoluto regalo.

P: Después de tu paso por Eurovisión 2019 la canción se convirtió en todo un éxito. Fue el principio de algo muy bonito y ahora volverás a representar a Italia junto a Blanco ¿Habrá sorpresa sobre el escenario?

R: Lo único que puedo adelantarte es que Blanco y yo trataremos de hacer nuestra mejor interpretación. Algo que estamos cuidando al detalle y que al mismo tiempo estamos disfrutando muchísimo.

P: ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario?

R: No lo consideraría ritual, quizás más bien manía… Antes de salir al escenario, estoy media hora sin hablar con nadie

P: ¿Qué consejo le darías a un cantante que quiere presentarse a Eurovisión?

R: El principal consejo que daría sería tratar de aprender y disfrutar al máximo de la experiencia. Eurovisión es una excelente ventana donde compartir tu talento y además es una gran escuela. Yo aprendí muchísimo y supuso para mí la oportunidad de realizar tras Eurovisión mi primer tour internacional del cual guardo un grandísimo recuerdo.

P: ¿Cuáles son tus favoritos a ganar?

R: No puedo esperar a ver las actuaciones en Turín, me ayudará a elegir a mis favoritos. ¡Son todos tan buenos que no me puedo decidir!

P: ¿Qué opinas de la representante de España, Chanel y su tema SloMo?

R: Ella hará una buena actuación en Turín.

P: ¿Quién es tu referente en la industria de la música?

R: Amo la música, pero no tengo un único referente. Desde clásicos como The Fugees, Lauryn Hill o Ray Charles.

P: ¿Qué aspectos de la fama han hecho que cambie tu rutina?

R: Desafortunadamente no duermo mucho… y me encanta dormir.

P: Tú corazón, ¿cómo está en estos momentos?

R: Mi corazón en este momento está en standby. Pero, en lugar del corazón tengo la mente, que trabaja por turnos dobles.

P: Ahora, cuéntanos 5 cosas o curiosidades que no conocemos de Mahmood.

R: Se me da fatal cocinar y me obsesionan los Pokémon. Si no fuera cantante sería dentista. No me gusta la ensaladilla rusa y ,i deporte favorito es la natación.