Laura Pausini, una de las artistas más consagradas en la industria de la música está de enhorabuena. No hay reto que se le resista. Lo que quiere, va a por ello y lo consigue. El esfuerzo y el trabajo han sido los ingredientes de una fórmula que ha provocado que alcance la cima del éxito. La intérprete de En cambio no ha hecho otro de sus sueños realidad, el de lanzar su propio documental titulado: Laura Pausini: un placer conocerte, disponible en Amazon Prime Video a partir del 7 de abril. Look ha podido hablar con la artista que se encuentra en plena promoción y a poco de un mes de convertirse en una de las presentadoras del Festival de Eurovisión 2022 que tendrá lugar en Turín, Italia.

Pregunta: Ha pasado un año de los premios Oscar, ¿cómo lo viviste?



Respuesta: Fue una experiencia increíble. Muy inesperada, sinceramente porque nunca imaginé poder tener esa posibilidad de cantar, además en italiano para una película candidata de Sophia Loren. Fue algo inolvidable de verdad.

P: ¿Con qué momento te quedas?



R: Me quedo con dos momentos. El primero, fue el día en el que recibí la nominación. Recuerdo que todas las personas que ya estaban en la preselección a los nominados que eran me parece, cincuenta nombres de personas, les habían preguntado que se tenían que grabar en directo el anuncio de las cinco canciones nominadas. Entonces, todo queda filmado y grabado y ese momento se podrá ver en mi película, Laura Pausini: un placer conocerte. Y, también otra cosa que se podrá ver en el film es el momento en el que terminan los Oscar y ver dónde celebré esta increíble nominación. Fue un momento particular y divertido. No veo la hora en la que la gente pueda verlo y comentarlo.



P: Ahora, presentadora del Festival de Eurovisión ¿cómo lo estás preparando?



R: Debo decir que, en España no se sabe. He presentado en Italia un programa de televisión tres noches en directo y que se llamaba Laura y Paola. Paola es una actriz muy importante aquí en Italia y es mi mejor amiga, también, e hicimos un espacio de variedad en el que me divertí mucho. Entonces RAI -compañía de radiodifusión pública de Italia-, que también retransmitió este show me propuso esta oportunidad de presentar el Festival de Eurovisión junto a Mika y Alessandro Cattelan porque fue un éxito lo que hicimos en el pasado y también porque hablamos de música, entonces todo lo que es música a mi me fascina. El Festival de Eurovisión es la versión europea del Festival de San Remo en el que yo he nacido artísticamente cuando tenía 18 años. Entonces, estoy muy feliz y no veo la hora de estar allí. Será todo en inglés y eso, obviamente eso significa que debo prepararme bien, aunque lo hablo, pero quiero hacerlo perfecto. Estos días estamos haciendo encuentros con los autores y preparándonos para que sea algo inolvidable y fantástico.

P: ¿Qué ambiente se está viviendo?



R: Eurovisión tiene unas reglas fijas y estamos estudiando las entradas, las salidas, lo que tenemos que decir… También estamos preparando algunas partes nuevas que no puedo adelantar, pero será muy italiano. Estamos muy orgullosos de poder tener filamente Eurovisión en nuestra nación y en el mismo tiempo queremos dar un show internacional. Estamos continuamente en contacto con los artista, los escenógrafos y los coreógrafos. Hay miles de cosas que hacer y son tres noches en directo y no es algo fácil, por eso me apasiona tanto. Yo amo las cosas difíciles.

P: ¿Nos puedes decir cómo será tu look o el color por el que apostarás?



R: ¡Ay! Todavía no tengo una idea fija, pero he pensado algo que le transmitiré a los diseñadores muy pronto. Eurovisión siendo yo la única mujer con el resto de los presentadores, me han propuesto más de 14 cambios de ropa, pero me parecen muchos. También quiero conocer bien los momentos en los que puedo cambiarme, siendo algo la moda italiana algo muy importante de nuestra cultura será un placer para mí poder mostrar también la parte de la moda, pero soy cantante principalmente. Tengo unas ideas de algunos diseñadores, sí y tengo la suerte de que muchos de ellos me conocen porque me visten desde que empecé a cantar. Quiero crear algo especial y espero poder hacerlo. Seguramente no me ponga tantos vestidos.

P: Se ha generado un gran revuelo en España porque finalmente será la artista Chanel la representante. De hecho, la cantante sufrió duras críticas a través de las redes sociales. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué consejo le darías a Chanel?



R: Sinceramente, desconozco cuál ha sido la polémica alrededor de su elección, así que… poco puedo compartir en este sentido. A ella como a todos los candidatos a Eurovisión les deseo muchísima suerte y que lo vivan como se merece porque es un momento único en sus vidas independientemente de que se gane o se pierda.



P: Por otro lado, enhorabuena por tu nuevo proyecto, el film ‘Laura, un placer conocerte’. Llega el 7 de abril a la plataforma Amazon Prime, ¿qué sensaciones tienes?



R: Estoy my feliz de que salga mi primera y quizás única película. Agradezco mucho a Amazon Prime esta oportunidad, sobre todo, porque este film es un documental en el que los telespectadores decubrirán mi vida desde que nací. Las sensaciones que tengo es que estoy contenta de haber podido realizar lo que era el sueño de conocer la persona que yo interpreto en la parte en la que yo soy la actriz ¡Hay que verlo!

P: ¿Qué es lo que más les va a gustar a los telespectadores?



R: Lo primero de todo, espero que guste. Espero que lo que le pueda gustar al público es la motivación por la que yo quise hacerlo. Explicar el punto de vista de una persona famosa, el significado de no serlo y el de sentirnos realizados y de que no depende del todo de un destino afortunado que tiene alguien como yo viviendo de la música. Pero, creo que quería hacer esta película para dar un mensaje muy claro sobre lo que significa sentirse feliz.

P: ¿Qué consejo le darías a Laura Pausini cuando comenzó en el mundo de la música?



R: Hace 29 años que cantó a nivel internacional. Son muchas las cosas que he conocido y décadas que he pasado con mi música, entonces hay cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo en el mundo de la discografía. Le diría que la única cosa que debe darle mucha atención serían las personas, que son las que te ayudan.

P: ¿Hay alguna parte del largometraje que te haya costado grabar más?

R: La verdad es que no. He querido hacer este largometraje para vivir personalmente algo que yo me pregunto desde hace 29 años que sería ¿quién sería yo si no hubiese sido famosa? Ha sido a veces tan emocionante que he tenido que parar porque se me saltaba una lágrima o me faltaba la respiración. Pero no me ha costado nada, al contrario, me ha enseñado mucho.



P: De toda tu larga trayectoria profesional, ¿qué canción te representa más y por qué?

R: Elegir una canción es muy difícil. Los últimos temas son los que más representan mi actualidad y las que amo más. Pero si debo elegir una canción sería la primera, porque es la que me abrió las puertas al mundo que es La Soledad. Amo cantar mi vida.

P: Un placer Laura, estamos en contacto y como te dije hace un año: “In bocca al lupo”

R: Yo te debo contestar Crepi il lupo porque todas las veces que lo he dicho me ha traído suerte.