Laura Pausini se encuentra en un gran momento profesional. Hace casi un año fue nominada en la categoría mejor canción principal de la cinta de Netflix The Life Ahead, protagonizada por Sophia Loren. Una noticia que llegaba después de que la conocida cantante recibiera el Globo de Oro 2021 como mejor canción original gracias a Io Si. Esta es solo una pequeña muestra de los reconocimientos que ha ido teniendo a lo larga de toda su trayectoria dentro de la industria de la música, ya que también cuenta con 4 Latin Grammy -2205, 2007, 2009 y 2018-, entre otros muchos.

Ahora, se ha convertido en la presentadora del festival de Eurovisión 2022 que se celebrará el próximo mes de mayo en Turín. No estará sola en una de las fiestas musicales europeas más importantes, pues junto a ella estará presentando Mika y Alessandro Cattelan.

Eurovisión se dividirá en varias galas, dos semifinales y posteriormente se elegirá al gran ganador del certamen que recogerá el testigo al grupo de rock italiano Manneskin, quien se hizo la pasada edición con el famoso micrófono de cristal. A España la representará Chanel con el tema SloMo.

El pasado año la artista ya habló con este digital y revelaba que era una seguidora de Eurovisión y justo un año después se convierte en la perfecta anfitriona. Sí, claro que lo voy a ver. A Blas le conozco y le mando muchísima suerte. Hay que hacerlo de la mejor manera y dejar los miedos. Es un reto, y espero que todo vaya bien”, nos contaba.

El nombre de Laura Pausini no es la primera vez que suena en torno al conocido Festival de música. Es necesario echar la vista atrás para recordar que, la intérprete triunfó en el Festival de San Remo en la categoría de Nuevos Talentos, evento que sirve de antesala a Eurovisión.

La solista ya tentó hace años en Eurovisión, aunque finalmente no pudo continuar al no poder compaginar su agenda con el festival al encontrarse en uno de sus tours. Cuando yo gané, en Italia no era conocido Eurovisión y fue una lástima porque me hubiera encantado participar en aquel entonces. Hace algunos años me preguntaron para presentarlo, pero no pude porque estaba de gira» confesó a Bluper por aquel entonces.

A través de su cuenta de Instagam, Pausini mostró la emoción de poder ser una de las personas que esté en ese escenario en Turín dentro de tan solo unos meses. «Tengo un sueño, una canción que cantar

para ayudarme a enfrentarme a cualquier cosa. Es así que con @mikainstagram y @alecattelan queremos daros la bienvenida a esta nueva aventura. La música es sueño, es fabula, es maravilla. @eurovision», comentaba emocionada junto a una instantánea en la que aparecía junto a Mika y Alessandro Cattelan.