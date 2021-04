Quedan escasas horas para que Laura Pausini viva uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La artista italiana ha sido nominada en la categoría mejor canción principal de la cinta de Netflix ‘The Life Ahead’, protagonizada por Sophia Loren. Esta gran noticia llega justo después de que la conocida cantante haya recibido el Globo de Oro 2021 como mejor canción original gracias a ‘Io sì’ –‘Yo sí’. Sin duda, unos reconocimientos que premian la larga trayectoria y el trabajo de una artista que lleva cantando desde los 8 años. Y no solo eso, porque a la infinita lista de reconocimientos se suman nada más y nada menos que 4 Latin Grammy -2005, 2007, 2009 y 2018-, entre otros muchos galardones.

Laura Pausini ha demostrado que la pasión y el esfuerzo que ha puesto a cada uno de sus trabajos, han sido los ingredientes clave con los que ha podido alcanzar la cima del éxito pese a que nunca imaginó ser toda una referente musical. Desde ‘LOOK’ hemos tenido el honor y el privilegio de poder charlar en exclusiva con la que será una de las protagonistas de la esperada red carpet de los tradicionales e importantísimos premios de la industria cinematográfica. Aunque ha confesado que se siente “nerviosa” porque es algo con lo que nunca imaginó que sucediese, también ha revelado a este portal que está «muy emocionada y agradecida» por poder cantar en italiano en una de las galas más importantes del séptimo arte.

Pregunta: Lo primero de todo, ¡enhorabuena por la merecida nominación! ¿Cómo estás? ¿cómo te encuentras



Respuesta: Estoy muy contenta, emocionada y agradecida de poder estar en los premios. Nunca me imaginé poder estar presente en una gala tan importante como lo son los Oscar. Te confieso que tengo un ritual y cada vez que estoy nominada a algo digo que no voy a ganar porque si después no gano no me decepciono.



P: ¿Cómo fue el momento cuando dijeron que estabas nominada a los premios Oscar?

R: Cuando supe la nominación… no sé ni qué decirte porque sigo estando en ‘shock’.



P: Va a haber dos sedes en estos atípicos premios, ¿estarás de manera presencial?

R: Ahora estoy en Los Ángeles que vinimos hace unos días, estamos guardando cuarentena y sí, estaré de manera presencial porque es el primer día que me permiten salir de casa después de estos días aislada por prevención. Nos controlan mucho, nos hace exámenes para controlar que todo esté correcto para la gala.



P: ¿A quién esperas encontrarte en la alfombra roja?

R: Veré a muchos divos del cine, pero me reencontraré con Anthony Hopkis. Es un actor que yo adoro desde siempre y que he conocido años atrás cuando canté en los premios Nobel. Cuando terminé de cantar el se levantó y me abrazó. Fue muy cariñoso conmigo y espero poder verle y devolverle ese abrazo.

P: ¿Vas a cantar en directo?

R: Sí voy a cantar, ya que es la primera vez que está nominada una canción en italiano. Es una versión que cantare junto a Diane Warren y es un tema que hemos compuesto exclusivamente para los Oscar. Será un 80% en italiano y un 20% en inglés y lo haremos como homenaje al agradecimiento de la nominación.

P: ¿Qué look vas a llevar?

R: Te puedo decir que luciré dos looks. El primero para la alfombra roja será un vestido largo de gala diseñado exclusivamente para mí por Valentino y cuando cantó llevo un traje dorado del mismo diseñador.

P: Si ganas ¿a quién se lo dedicarás?

R: Se lo dedicaría a mi padre porque gracias a él empecé a cantar. Es cantante de piano bar y yo pasaba mis días con él cantando en los restaurantes. Mi sueño siempre fue estar cantando en los locales y nunca soñé con ser famosa. Por eso se lo dedico a él porque me decía siempre que mis sueños eran demasiado pequeños en relación a lo que yo pudiera hacer. Se lo merece él.

P: ¿Qué compañeros de profesión te han felicitado?

R: Esta mañana me he levantado y la primera llamada ha sido de Alejandro Sanz. Sigo en contacto con todos mis compañeros de ‘La Voz’ España. Todas las semanas hablamos siempre sabemos qué estamos haciendo. Son muy cariñosos. También, Vanesa Martín es muy buena amiga mía. Mis colegas españoles me respetan y me quieren y eso me gusta mucho porque siento mucho apoyo. Es muy entusiasmante y me da mucha energía.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Sophia Loren?

R: Conocí a Sophia Loren más o menos en el 2000 en una fiesta que había organizado Giorgio Armani y de repente llegó ella que fue como una luz. Vino directa a mí y fue muy maternal como si hubiéramos sido familia desde siempre. Desde aquel momento la he visto varias veces y siempre fue muy cariñosa conmigo. Esta ha sido la primera vez que hemos trabajo juntas, pero no he podido verla porque ella grabó en Italia la película en el mes de mayo-junio y me llamaron cuando terminaron las grabaciones -en el mes de julio- y no hemos podido coincidir porque ella se fue a Suiza al poco tiempo.

P: Dentro de poco es el festival de Eurovisión ¿ a quién apoyarás a España o Italia? ¿Qué mensaje le mandarías a Blas Cantó?

R: Sí, claro que lo voy a ver. A Blas le conozco y le mando muchísima suerte. Hay que hacerlo de la mejor manera y dejar los miedos. Es un reto, y espero que todo vaya bien.

P: Por otro lado ¿cómo viviste el confinamiento?

R: Estuve en España dos semanas antes del confinamiento porque estaba grabando unos episodios de ‘La Voz’ y después me fui a Italia. Desde aquel entonces todo fue muy raro…la situación… Me dio ansiedad que fue difícil de controlar, pero la controlé por mi hija porque no quería preocuparla.

P: ¿Qué solías hacer para entretenerte?



R: Hacíamos muchas tareas. Por primera vez los padres nos convertimos en maestros. Y también jugábamos, pero de lo que más me acuerdo es del chat de las madres porque no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer porque todo era nuevo.



P: ¿Qué has aprendido de la pandemia?

R: He aprendido a que se vive bien en casa porque mi vida es bastante ajetreada. Desde los 18 años no había pasado más de un mes en casa. Al principio fue raro. A pasar más tiempo en familia. Antes de la pandemia había decidido parar durante un año para pasar más tiempo con los míos.



P: ¿Vas a hacer algún tipo de gira este verano?

R: Después de los Oscar gane o no gane lo que quiero hacer es escribir el disco nuevo porque con la situación que vivimos me sentí apagada, pero ahora de nuevo tengo la energía para escribir nueva música. Estaba muy preocupada por lo que estaba pasando y no podía pensar ni escribir.

P: In bocca al luppo -mucha suerte-, Laura

R: Para que se cumpla te tengo que responder Crepi il lupo.