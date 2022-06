El Hormiguero ha cerrado el mes de mayo con una visita muy especial: La de la cantante Amaia Romero. La artista ha aprovechado su aparición en el espacio presentado por Pablo Motos para dar detalles de su nuevo trabajo, el álbum Cuando no sé quién soy, que incluye una colaboración con Aitana, el tema ha despedido este martes el mes de mayo con la visita de la cantante y compositora La canción que quiero cantarte. Una canción que ha conquistado a Pablo Motos, que no ha dudado en asegurar que el estribillo es muy pegadizo y que la tararea todo el tiempo.

En el videoclip de este tema, Aitana no sale: «Fue imposible cuadrar las agendas y el disco tenía que salir en mayo sí o sí, porque yo empezaba la gira. Igual si el disco hubiera salido en junio o en julio, sí que hubiese sido posible», ha comentado Amaia, que ha explicado qué opciones se valoraron para poder sacarlo adelante. «Una era utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño haciendo de nosotras dos en un futuro, que hubiese estado bastante bien. Otra era utilizar una doble de Aitana y una vez saliera el videoclip no admitir nunca que era una doble y dar por hecho que era Aitana. Hay una actriz que se llama Lucía Ramos que es exactamente igual», ha sentenciado.

La ganadora de la edición de 2017 del concurso musical Operación Triunfo se ha sincerado con el presentador sobre su carrera, sus proyectos y su paso por el Festival de Eurovisión de 2018, tras el reciente éxito de la representante española de este año, Chanel Terrero. «Viéndolo con perspectiva, OT nos cambió la vida por completo, pero fuimos con una canción que nosotros no habíamos elegido y sentimos que éramos un poco como marionetas. También es verdad que aprendimos un montón y cogimos experiencia porque hicimos muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero fue un poco duro», ha asegurado la cantante, que recuerda que en aquel momento todo lo que le ocurría salía en prensa.

Sobre su nuevo tema con Aitana, la artista ha reconocido que ya es todo un éxito: «Es una canción de despecho, de desamor», ha explicado Amaia, que está encantada con los resultados que está cosechando la canción. En cuanto al título del álbum, la cantante ha explicado qué le ha llevado a escoger este: «Yo siento que en el proceso de elaboración de este disco he estado un poco perdida y para mí, es como que este disco se ha hecho cuando no sabía quién era. El concepto del título es el hecho de que no pasa nada si estás perdido», ha recalcado la artista.

Este álbum, el segundo álbum de Amaia, llega tres años después de su debut, aunque esto es algo que a ella no le preocupa: «Yo noto bastante evolución. También la forma de trabajar ha sido bastante diferente, porque en el primer disco fui yo sola y éste se ha nutrido de colaboraciones. Aparte, como persona me siento muy diferente a la que era con diecinueve años. Ahora tengo veintitrés años, no ha pasado mucho tiempo, pero siento que he cambiado un montón. Yo creo que es la franja de edad en la que uno más evoluciona, más cambia», ha comentado.