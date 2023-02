Los Reyes no han sido los únicos protagonistas de ARCO. En su visita a IFEMA se han encontrado con Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest y la que será representante de España en Eurovisión el próximo mes de mayo. Fue hace apenas unas semanas cuando la de Elche presentó su canción Eaea, una mezcla de flamenco y urbano que conquistó el corazón de la audiencia y llegó hasta Palacio. Ahora, la joven promesa de la música ha vivido uno de los momentos que recordará para siempre junto a Letizia y Felipe.

La artista ha podido saludar a sus majestades y charlar brevemente con ellos en mitad de la exposición que ha acaparado toda la atención mediática. En pleno directo y para sorpresa de los allí presentes, la joven se ha animado a entonar la canción que llevará hasta Turín. Una actuación que ha seguido bien de cerca la monarca pues, según han relatado la cantante a Ya es mediodía, ha sido la mujer de Felipe VI quien le ha pedido que cantase para ellos. Un momento cargado de dulzura que será recordado para siempre.

Tal y como han relatado desde el programa, los Reyes han visitado el último stand antes de marcharse y, casualmente, Blanca Paloma también estaba allí. La cantante, que se iba a marchar también en ese momento, se ha quedado para ver a Sus Majestades «por curiosidad» sin llegar a imaginar que viviría un momento tan especial. Ha sido entonces cuando la Reina se ha acercado a ella y le ha pedido en primera persona que le cantase la canción. «Broche de oro, me he quedado…bueno estoy en shock, qué ilusión. Y ha sido Letizia la que me lo ha pedido, así que ha sido un honor», ha confesado Blanca Paloma para Ya es mediodía.

«¿Nos cantarías la canción?», ha dicho Letizia, a lo que la representante de Eurovisión no se ha podido negar: «Hombre, por supuesto. Yo preparadísima para esta oportunidad. Súper espontáneo». Pero no todo ha quedado ahí. A pesar de ser una de las apuestas mejor valoradas de los últimos tiempos, corren rumores de que España ya hizo historia el año pasado con Chanel y que en esta ocasión no va a tener la misma suerte. Algo que parece no importar en absoluto a la mujer de Felipe VI y así se lo ha hecho saber a la joven: «Bueno da igual cómo quedes, lo importante es que llevamos una buena propuesta».

Y es que, si algo ha demostrado ser Letizia, además de muy cercana con la población, eso es una apasionada del arte en todas sus vertientes. Y, casi seguro, verá Eurovisión desde Zarzuela, apostando por Blanca Paloma y la canción que ya ha traspasado fronteras. Pues, cabe recordar que fue en 2019 cuando desde Look anunciamos que la Reina había reunido a su familia para ver el talent musical, pues bien conocida es la afición de Telma Ortiz por el certamen, algo que parece haber transmitido a su hija, a su hermana y a sus sobrinas también.