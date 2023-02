Blanca Paloma (33) se convirtió anoche en la flamante ganadora del Benidorm Fest 2023, que sucederá a Chanel como representante de España en Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool. Con 169 puntos, y pese al voto demoscópico, que apostó firmemente en la final por Vicco y su tema Nochentera, la flamenca ilicitana obtuvo una amplísima victoria sobre su rival, que se quedó en 129. En el caso de Agoney consiguió 145 puntos.»Estoy preparada y pienso qué locura es esta, pero sigo tranquila», dijo al término de la gala emitida en TVE.

Nacida en Elche aunque afincada en Madrid desde hace unos años, Blanca Paloma es licenciada en Bellas Artes por tres universidades distintas – Universidad Miguel Hernández, de Elche, Universidad de Barcelona y Universidad Complutense de Madrid-, aunque en la capital, ha trabajado como escenógrafa y vestuarista de obras de teatro y en espectáculos de danza contemporánea. Dio sus primeros pasos en la música de la mano de grupos como De mar a mar o Afalkay. No obstante, no fue hasta el año 2021, cuando su carrera musical comenzó a proyectarse. Blanca se estrenó como artista en solitario con Secretos de agua, precisamente durante la pasada edición del Benidorm Fest. La cantante logró llegar también a la final, aunque quedó quinta en la clasificación final del certamen con 61 puntos, por detrás Rayden (67), Tanxugueiras (90), Rigoberta Bandini (91) y Chanel (96).

Más tarde, en mayo de 2022 publicó su segundo tema Niña de fuego y, a finales del año pasado, Eaea, la canción que la joven defenderá sobre las tablas británicas. El tema es una oda a su abuela Carmen, la yaya, quien le transmitió desde niña, el amor por el flamenco: «Es como un homenaje a la matriarca de la familia. Era sevillana, costurera, el alma de la fiesta y una artista de sobremesa. Quiero cantar todo ese bagaje, ese legado flamenco, ese amor que me transmitió a través del cante. Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy», contó en la rueda de prensa de presentación de las canciones. «Es una nana, pero no solo para niños, sino también para nuestro amado o amada».

Pero esta no fue la primera apuesta de Blanca. A la candidatura para obtener una plaza en el festival de la música, la natural de Elche presentó también el tema Pluma de nácar, que se quedó a las puertas. Ésta «fue la primera canción que escribí cuando tampoco tenía previsto dedicarme a la música, lo hacía porque era una necesidad». Algo que «quería dedicar a los eurofans porque son los que me han dado la ilusión de estar en la música, antes estaba entrando y saliendo de los escenarios y ahora me quedo siempre dentro», expresó entonces.

Para su actuación, la intérprete se enfundó en un look bicolor, compuesto por un pantalón blanco y un top rojo de corte asimétrico con una pieza de tela anudada en el brazo.

Una hermana casi eurovisiva

La de Blanca Paloma es una familia dedicada a Eurovisión. Prueba de ello es que su hermana pequeña, Sara Ramos, fue una de las cantantes del trío que hizo famoso el tema Navegando por la red en 2003, que estuvo a punto de participar en el Festival de Eurovisión Junior.

En la actualidad ,Sara sigue dedicándose profesionalmente a la música. Es soprano, y en 2013 se proclamó campeona mundial del concurso KWC Championship (el Karaoke World Championships), la más grande y prestigiosa competencia global de talento utilizando karaoke profesional.