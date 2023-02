La Feria Internacional de Arte Contemporáneo -ARCO- abre un año más sus puertas y, como era de esperar, los Reyes serán los encargados de presidir la jornada inaugural. Este jueves, don Felipe y doña Letizia pondrán el broche final a sus compromisos de esta semana en este importante evento que, además se celebra este año sin ningún tipo de restricciones tras dos años marcados por la pandemia.

ARCO, que constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo, celebra este 2023 celebrará su 42ª edición con el mediterráneo como proyecto central. El programa, El Mediterráneo: Un Mar Redondo, comisariado por Marina Fokidis, gira en torno a las escenas artísticas de los países que rodean este mar, desde el sur al norte y de costa a costa. En esta ocasión, la participación de galerías españolas representa el 34% de la feria, con un total de 71 galerías. Por su parte, el segmento internacional se sitúa en el 66%, con 140 galerías-, de las cuales, un 21% lo acapara la presencia latinoamericana, especialmente de Argentina, Brasil, México y Perú. Un detalle que posiciona a ARCOmadrid como punto de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.

La inauguración de ARCO es una de las citas en las que doña Letizia siempre suele sorprender con sus estilismos más innovadores o arriesgados. Si en los primeros años en los que acudía a este evento apostaba por looks de Felipe Varela o de Hugo Boss, pero con un toque diferencial -como el trench con aplicaciones de pedrería que lució hace varios años-, de un tiempo a esta parte, la Reina se ha decantado por su versión más novedosa. Imposible olvidar aquel vestido de cuero de & Other Stories, al que aportó un detalle más dulce con la coleta baja adornada con un lazo, o el año que lució el culotte de cuero que tantos titulares acaparó. Sea como fuera, lo cierto es que en ARCO, la Reina siempre logra sorprendernos.

Quizás el hecho de que se trate de una Feria de Arte Contemporáneo anime a la esposa de Felipe VI a lucir conjuntos más novedosos o arriesgados, o a estrenar firmas nuevas o desconocidas de su armario. Por ejemplo, el año pasado, la Reina, que acudió sola a la inauguración, derrochó elegancia y sofisticación con un traje sastre en color azul en raya diplomática de Inés Martín Alcalde. Un look working diferente a lo que hasta ahora había llevado y que, por cierto, recuperó hace apenas unos días en un acto en Oviedo.

Un año antes, apostó por el blanco inmaculado con una combinación de pantalón con bajo asimétrico y blusa semitransparente con forma de capa de On Atlas, igualmente original y sofisticada, perfecta para una cita con el mundo del arte. Y en 2020, poco antes del inicio de la pandemia, fue Maje la firma elegida para un vestido en estampado floral, con mangas abullonadas que no le hemos vuelto a ver. No te pierdas en nuestra galería algunos de los looks más llamativos de la Reina Letizia en ARCO, mientras esperamos a ver con qué nos sorprende esta vez.