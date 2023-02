Son pocas las ocasiones en las que se ha visto a las hijas de los Reyes don Felipe y doña Letizia practicando esquí, un deporte del que su padre ha sido fanático desde su infancia, pero ninguna la ocasión en la que Leonor y Sofía han practicado vela en público. Un deporte muy arraigado en el ADN de la familia Borbón, pero también en la familia de doña Sofía. Tanto la madre de Felipe VI, como su tío, el recién fallecido Constantino de Grecia, eran apasionados de este deporte, es más, llegaron a competir en los Juegos Olímpicos (en Roma en 1960). Por no hablar de don Juan, conde de Barcelona, todo un ‘lobo de mar’, o del propio Juan Carlos I que, a sus 85 años sigue disfrutando del mar siempre que le resulta posible.

Por este motivo, no era de extrañar que los miembros de la Familia Real y de la familia del Rey pudieran aprender a navegar. A lo largo de las décadas se ha visto en Mallorca a don Felipe y a sus hermanas en cursos de vela y, más tarde, a los hijos de las Infantas Elena y Cristina. A las que no se ha podido ver nunca es a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía, aunque en más de una ocasión sí han acudido al Club Náutico a despedir o a recibir a su padre en las jornadas de regatas.

Sin embargo, que algo no se vea no significa que no exista. De hecho, hace algunos años, la Princesa Leonor reveló a los periodistas en el tradicional posado veraniego en el Palacio de la Almudaina en Mallorca que tanto ella como su hermana habían tenido la oportunidad de practicar la vela en un campamento de verano en Estados Unidos, del que apenas trascendieron detalles.

Ahora que la Princesa se encuentra estudiando su segundo año en el Atlantic College de Gales y que la Casa de S.M. el Rey acaba de confirmar que la Infanta Sofía seguirá sus pasos después del verano, sabemos que la vela es uno de los deportes que las hijas de los Reyes pueden practicar en el centro. Un colegio que ofrece multitud de opciones a los estudiantes y en el que el deporte es una de las cuestiones más importantes.

Sin embargo, por el momento, el Atlantic College no tiene a disposición de los alumnos la opción de fútbol que, según ha trascendido, es la preferida de la Infanta Sofía. De hecho, hace algunas semanas se publicó que la hija menor de los Reyes se habría informado sobre la posibilidad de ingresar en un equipo local, aunque esta información no ha llegado a ser confirmada de manera oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey.

Lo que sí se sabe es que, dentro de las opciones que el Atlantic College pone a disposición de los estudiantes se encuentra la vela. Esta misma semana, el centro publicaba en sus redes sociales un post en el que informaba precisamente de esto. Un vídeo en el que se veía a varios veleros de pequeño tamaño navegando por la costa de Gales, junto al siguiente mensaje: «Salir al agua juega un papel muy importante en la vida aquí, en UWC Atlantic, así que este fin de semana, algunos de nuestros estudiantes fueron a navegar a Pembrokeshire. Sacamos nuestros botes Lazer 420 y tuvimos un poco de viento y un rayo de sol», reza el post. Quizás la Princesa Leonor haya sido una de las que ha disfrutado de un deporte tan vinculado a la Familia Real y del que su padre, a día de hoy, sigue siendo un apasionado.