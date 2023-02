Las opciones deportivas de la Infanta Sofía en Gales a falta de fútbol

La Infanta Sofía está a punto de comenzar una de las etapas más importantes y especiales de su vida. La pasada semana, la Casa de S.M. el Rey anunciaba que la hija menor de los Reyes iba a seguir los pasos de la Princesa Leonor, tras haber sido admitida en el Atlantic College de Gales. La noticia se confirmaba tras varias semanas de especulaciones en torno al futuro de la hija menor de Sus Majestades, coincidiendo además con el viaje de Estado de los Reyes a Angola.

Aunque todavía no han trascendido muchos detalles sobre cómo serán estos próximos pasos de la Infanta Sofía, sí se sabe que la pequeña de la Familia Real viajará a Gales a finales del verano, igual que en su momento hizo la Princesa Leonor. Dada la diferencia de edad entre las dos hijas de los Reyes, Leonor y Sofía no coincidirán en el centro escolar, pero la heredera sí que podrá dar algunos consejos a su hermana pequeña sobre cómo afrontar esta nueva etapa lejos de casa.

No obstante, no ha sido esta la única noticia relacionada con la Infanta Sofía que se ha publicado en los últimos días. A falta de confirmación oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey, varios medios aseguraban que la hija menor de los Reyes había realizado las pruebas de acceso para ingresar en un equipo de fútbol. Según recalcaba el portal Monarquía Confidencial, la Infanta Sofía quiere ingresar en el C.D. DUX Internacional de Madrid Football Academy, que se encuentra en Villaviciosa de Odón. Un equipo formado por 21 jugadoras, que se encuentra inscrito en la Real Federación de Futbol de Madrid. Este equipo juega en Primera División, aunque en el caso de la Infanta Sofía, entraría a formar parte de la categoría juvenil. Un paso adelante para la hija menor de los Reyes, de la que siempre se ha dicho que es una apasionada de este deporte.

Sin embargo, la marcha de la Infanta Sofía a Gales no parece muy compatible con jugar la próxima temporada en este equipo. No obstante, el colegio ofrece a sus estudiantes multitud de opciones para que desarrollen sus habilidades deportivas. Y es que entre las actividades disponibles en el Atlantic College no se incluye, por ahora, el fútbol.

Pese a esto, el centro tiene muchos otros deportes que los estudiantes, incluida la Infanta Sofía, puede practicar. Todos ellos forman parte de lo que en el plan de estudios se conoce como actividades co-curriculares y que son un complemento esencial a la formación de los alumnos, como son también las actividades socioculturales o las de índole creativa.

En este caso, el centro pone a disposición de los alumnos en materia deportiva las siguientes opciones: Calistenia, Tai Chi, Zumba, Tenis, Equitación, Artes Marciales, Baloncesto, Natación y Hockey. Sin duda, un amplio abanico en el que la Infanta Sofía no tendrá problemas en elegir sus prácticas preferidas, aunque eche de menos el fútbol durante un tiempo.