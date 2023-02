Nacida un 7 de diciembre de 2003, Amalia de Holanda es la heredera al trono de los Países Bajos. A sus 19 años, la hija de Máxima y Guillermo de Holanda ha demostrado ser una de las royals más cercanas en cada una de las apariciones que ha hecho. Son varios los escenarios que han sido testigos de cómo la nieta de Beatriz de los Países Bajos y Nicolás Amsberg se ha convertido en una más de a pie de calle.

¡Con una tortuga!

La princesa Amalia ha estado junto a sus padres en una gira por el Caribe holandés, ruta que comenzaron el pasado 29 de enero. Fue en esta visita donde pudo conocer los productos locales y donde asistió a diferentes actuaciones musicales, donde llegó a mover las caderas al son de la música.

Además, también ha podido participar en la suelta de varias tortugas protegidas en la playa. Una estampa que ha sido inmortalizada con una fotografía que jamás olvidará.

En el mismo viaje ha demostrado sus dotes como bailarina. También se ha animado a dar unos pasos de baile su madre, con quien mantiene una gran complicidad. Tanto es así que pese a posar en público tienen gestos de cariño, gesto que es poco probable que suceda en la Familia Real española, ya que siguen el protocolo a rajatabla.

Aunque es cierto que la Reina Letizia se ha mostrado de lo más cercana con el público en sus actos oficiales. Una de las ocasiones en las que abrazó a una octogenaria fue cuando presidió la entrega de Premios Euros de tu nómina del Banco Santander, en Madrid.

En la fotografía superior se puede ver a Amalia cómo ayuda a un sanitario a poner una venda a un paciente. Gesto con el que demuestra lo comprometida que está con el rol que ejerce dentro de la monarquía. Esta estampa recuerda mucho a la princesa Diana, quien también se involucró en vida con distintas causas sociales como por ejemplo los enfermos de sida. Lady Di trabajaba en diferentes organizaciones para hacer de este un mundo mejor. Testigo que han cogido las royals acuales como Amalia o los miembros de la Corona española.

Sin embargo, la Princesa Leonor no se ha dejado ver en este tipo de situaciones. Puede que en un futuro suceda, ya que hasta ahora ha estado estudiando los dos años del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, curso que llegará a su fin la próxima primavera. Motivo por el que sus apariciones han sido escasas en los últimos tiempos. Será en Semana Santa cuando regrese unos días a España con motivo de las vacaciones de Semana Santa, pero no ha trascendido si hará o no acto de presencia en algún acto.