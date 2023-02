La desgarradora carta de Carla Vigo a su madre que emocionaría a la Reina Letizia

Podría decirse que el 7 de febrero se cumple uno de los aniversarios más tristes para la Reina Letizia y sus seres queridos. Este no es otro que el del triste fallecimiento de la hermana de la consorte, Érika Ortiz, que moría en 2007 a los 31 años de edad en su domicilio de la capital a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Un durísimo varapalo para la esposa de Felipe VI y para su sobrina, Carla Vigo, que así lo ha reflejado en sus redes sociales con la mayor de las penas.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, la joven ha querido compartir una tierna instantánea en la que aparece junto a su madre hace ya varios años: «Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y ver la persona en la que me he convertido, por aquí las cosas han cambiado mucho pero seguimos pensando en ti», comenzaba explicando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Pero, lejos de dejar ahí su testimonio, la influencer ha aprovechado su presencia en el universo 2.0 para abrir su corazón como nunca antes: «Yo estoy pasando por una etapa muy dura pero, gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mi porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo. Me hubiese gustado disfrutar más contigo pero la vida a veces no es como esperamos. Bueno, bella flor, ahora sí que nos despedimos, te voy a querer siempre y aunque ya haya hecho el duelo, nunca te voy a olvidar. Te amo», zanjaba, añadiendo un corazón a un discurso cargado de sentimientos y de honestidad en el que la prima de la Princesa Leonor deja entrever que, aunque ya ha superado el proceso de comprensión que gira en torno a la ausencia de su madre, su recuerdo sigue estando presente en su vida cotidiana, razón por la que sabe que le gustaría haber compartido más tiempo junto a Érika.

En cuestión de minutos, Carla ha reunido casi dos mil «me gusta» en su Instagram y un sinfín de comentarios de apoyo que demuestran que son muchas las personas que entienden su dolor en tan difícil situación. Y es que, aunque ahora la Reina Letizia se encuentre afrontando un viaje de Estado a Angola junto a Felipe VI, es muy probable que se sintiera emocionada si llegara a leer el mensaje que su sobrina ha escrito a su hermana con la mayor de las ilusiones, sobre todo teniendo en cuenta que la consorte y la fallecida gozaban de una muy buena relación familiar por la que su pérdida fue extremadamente dolorosa e inesperada.