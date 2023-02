Felipe VI cumplió el pasado lunes 30 de enero los 55 años de edad. Una fecha redonda que llega en un buen momento para él. Su reinado está siendo tranquilo, sin sobresaltos y la situación de la Corona es estable, exceptuando las polémicas que en algunas ocasiones protagonizan algunos de sus miembros más ilustres.

¿Cómo acostumbra a celebrar las nuevas vueltas al sol? Es costumbre en la Familia Real que los cumpleaños se festejen al calor del hogar, con una buena comida junto a sus seres queridos en el Palacio de La Zarzuela. A su lado se sientan su inseparable mujer, doña Letizia y su hija pequeña, Sofía de Borbón. Sin lugar a dudas, la gran ausencia este año fue la de la princesa Leonor, que se encuentra en Gales -adonde volvió el pasado 4 de enero tras 26 días de vacaciones- realizando Segundo de Bachillerato.

Lo que no cambia en la vida de Felipe VI

Pasa el tiempo y hay algo que se mantiene perenne al paso del tiempo: la complicidad con la reina Letizia. Ambos viven un amor sólido, sin fisuras y basado en el cariño y el respeto, también en la sinceridad. Qué mejor manera de dejarlo claro que ante todos los invitados que fueron a su boda: «No puedo ni quiero esconderlo, imagino que salta a la vista: soy un hombre feliz. Y tengo la certeza de que esta condición me la da sentir la emoción de ver y protagonizar la realización de un deseo: me he casado con la mujer que amo», dijo el por entonces príncipe Felipe, en un aplaudido discurso.

Si por algo ha destacado la unión de los Reyes ha sido por una fidelidad indiscutible. Del mismo modo, han sido capaces de sobreponerse a los rumores de crisis y de ruptura que planearon sobre ellos hace años. Afortunadamente para ellos, ya ha pasado mucho tiempo sin noticias de esas voces que apuntaban al fin de su matrimonio.

La buena salud de la que goza su relación es algo que hemos podido ver en innumerables actos, siempre guardando las formas y el protocolo que han de seguir por su condición de Rey y consorte. Miradas que lo dicen todo, golpecitos en la espalda, besos en la mejilla… nunca han faltado arrumacos en público entre ellos.

55 años de un Rey ejemplar

De vuelta al contexto cumpleaños, cabe destacar que Felipe VI es el soberano más joven de entre todos sus homólogos europeos. A sus 55 años, ha sido Príncipe de Asturias desde 1975 hasta el 2014. Accedió al trono cuando tenía 46 años, nueve más de los que gozaba su padre, el rey Juan Carlos, cuando empezó su reinado, el 22 de noviembre de 1975. Son sólo algunos detalles curiosos del periplo de Felipe como Rey de España.

Don Felipe ha decidido despejar su agenda para disfrutar plenamente del día de su cumpleaños, lo mismo que Letizia. El Rey volverá al trabajo el próximo martes, cuando presidirá la inauguración de la Feria Integrated Systems Europe (ISE) 2023 y del IOT Solutions World Congress (IOTSWC), la más importante a nivel mundial del sector del equipamiento audiovisual. Un evento que es el primer año que se traslada a Barcelona, ya que antes se celebraba en Ámsterdam. La decisión de este traslado es previa al Covid-19 y fue precisamente esta pandemia lo que provocó que el año pasado finalmente no se celebrase como estaba previsto.

En cualquier caso, un año más para seguir disfrutando de esa complicidad tan sincera y tan pura de la que hacen gala Su Majestad los Reyes, don Felipe y doña Letizia, y que se puede apreciar en nuestra galería.