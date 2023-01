Felipe VI, Juan Carlos I y la foto que trataron de evitar

El funeral de Constantino de Grecia quedará grabado para siempre en la historia de reconciliaciones reales. Además de fotografiar la estampa familiar de Sofía, Juan Carlos, las Infantas Elena y Cristina y sus hijos -algo que no se veía desde hacía años-, esta triste y solemne jornada también ha dado pie a acercamientos que jamás habrían imaginado.

Una reunión en Atenas que sirvió para que Letizia y Marie Chantal hicieran alarde de su buena sintonía. Fue en 2018 cuando la Reina protagonizó un desencuentro con su suegra en la Catedral de Palma de Mallorca, un detalle que no solo fue criticado por los espectadores que lo vieron, sino también por la mujer de Pablo de Grecia, que no dudó en opinar en las redes sociales: «¡Ninguna abuela se merece este tipo de trato! Ha mostrado su verdadera cara». Pero eso parece haber quedado ya en el pasado.

Asimismo, la mujer de Felipe VI tuvo un sonado acercamiento con la Reina Sofía. Entonces, la monarca le ofreció el brazo a su suegra, que se encontraba totalmente devastada por la muerte de su hermano Constantino. Pero lejos de quedar ahí, volvieron a protagonizar una imagen insólita. En ella, aparecían las dos junto al Rey y, unos pasos más atrás, Juan Carlos, que intentaba andar con la ayuda de dos de sus hombres de confianza debido a sus problemas de movilidad. Una fotografía distribuida por Casa Real con un mensaje claro y conciso: la distancia real y el ‘desterrado de la familia’.

Pero no todo ha quedado ahí, pues la imagen que todo el mundo estaba esperando ya ha llegado. Durante la jornada no fue posible encontrar una estampa de Felipe y Juan Carlos, padre e hijo que volvían a coincidir después de mucho tiempo. Ha sido la cadena griega de televisión Star la que ha conseguido captar el insólito momento familiar: el Rey y su padre abrazándose. «Los dos Reyes se han calmado y, si bien en un principio, durante la ceremonia, no intercambiaron saludos, estaban cerca cuando llegaron a Tatoi para el entierro del difunto Rey Constantino», ha comunicado el medio Iefimerida.

Al parecer, las cámaras de la cadena griega captaron al monarca abrazando y dando un beso cariñoso a su padre, que se encuentra viviendo en Abu Dabi. Una instantánea que en este caso, al contrario que el anterior, la Casa Real no ha querido compartir, puesto que la posible reconciliación entre padre e hijo no es algo que quieran divulgar a la población.

Además, las cámaras también han captado cómo Juan Carlos hace una referencia a su hijo justo antes de darle la mano y dos besos en el interior de la Catedral Metropolitana de Atenas, un saludo de Rey a Rey en el acto institucional que deja entrever las dos caras de la moneda: el saludo cariñoso de padre e hijo y el oficial.

La última vez que coincidieron fue el pasado mes de mayo cuando, con motivo de una visita de Juan Carlos a España, tuvieron un breve encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Fue entonces la Casa Real quien aseguró que aquel día, Felipe y su padre mantuvieron «un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares, así como distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española». Con motivo de su visita, más tarde Juan Carlos almorzó con Letizia, Sofía, la Infanta Elena y sus dos hijos y la Infanta Margarita.