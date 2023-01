Apenas dos días después de la muerte del Rey Constantino de Grecia, los Reyes don Felipe y doña Letizia han retomado su agenda conjunta con un viaje a Menorca. Por la mañana, Sus Majestades han visitado la Isla del Rey, conocida también como The Bloody Island, que se encuentra en el centro del puerto, entre Mahón y Es Castell.

En la isla destacan dos conjuntos de interés arquitectónico: los restos de la basílica paleocristiana y el antiguo hospital militar. Este edificio fue la sede del antiguo hospital militar desde el siglo XVIII hasta los años sesenta del siglo XX. Ocupa gran parte de la isla y está ubicado en el lugar más elevado.

Más tarde, don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta Ciudadela para la reinaguración de la Famacia Llabrés, rehabilitada recientemente gracias a un proyecto conjunto de la Fundación Hesperia y el Consell Insular de Menorca. Este inmueble, que forma parte de la herencia que el empresario Juan Ignacio Balada Llabrés legó a algunos de los miembros de la Familia Real en el año 2009, va a ser destinado a las actividades y talleres propios de esta entidad.

Para esta cita, la Reina Letizia ha apostado por un estilismo sobrio y sencillo. La esposa de Felipe VI ha estrenado un vestido en tonos negros y grises de la firma Mango. Un modelo de corte bohemio con cuello Perkins y varios detalles fruncidos, en las mangas y la cintura. Es un diseño que ahora mismo puede adquirirse en las rebajas de la firma por 30 euros.

Lo ha combinado con un abrigo de corte oversize en color beis, botas negras y un bolso de tipo bandolera en color negro, de Adolfo Domínguez. Como joyas, la Reina ha apostado por unos pendientes de la firma Gold & Roses y su nueva sortija fetiche, el anillo de Coreterno que le vimos por primera vez en la pasada Pascua Militar.

A la espera de que la Casa de S.M. el Rey se pronuncie sobre la asistencia de los Reyes a las exequias del Rey Constantino de Grecia, por ahora lo único que se sabe es que el Rey Juan Carlos ha manifestado su deseo de acudir al funeral, que se celebrará el próximo lunes en Atenas, tras el cual, el hermano de la Reina Sofía será enterrado en el cementerio de Tatoi.

Mientras que otras Casas Reales, como la de Dinamarca, han dado el pésame de manera pública a la Familia Real de Grecia, en el caso de España no ha habido ninguna declaración oficial, sino que todo ha quedado en el ámbito privado. No hay que olvidar que Constantino ya no era jefe de Estado en activo, a pesar de que fuera familia directa del Rey Felipe.

En una reunión entre los hijos del último monarca de los griegos y el Ejecutivo se ha llegado al acuerdo de que no habrá un funeral de Estado como tal, ni tampoco peregrinación por las calles de la ciudad, a pesar de que Constantino era muy querido por los griegos. No hay que olvidar que la monarquía fue abolida en Grecia hace ya varias décadas y que el Rey ha pasado gran parte de su vida en el exilio. No obstante, sí se espera la presencia de varios representantes de diferentes Casas Reales Europeas, por los lazos familiares y de amistad que el Rey Constantino mantenía.