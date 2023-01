El pasado 6 de enero, la Reina Letizia retomaba su agenda oficial por todo lo alto con uno de los actos más importantes del año para la Casa de S.M. el Rey: la celebración de la Pascua Militar. Un acto castrense con el que don Felipe y doña Letizia inauguraban su agenda conjunta este 2023 y que, tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia, por fin volvía a todo su esplendor, dentro de la austeridad que caracteriza a la monarquía española, respecto a otras monarquías.

Una cita en la que el protocolo marca traje largo para las mujeres y en la que, a diferencia de otros años, la Reina apostó por un diseño de su fondo de armario. En este caso, fiel al que sin duda es su color fetiche, doña Letizia recuperó un modelo de Felipe Varela, en rojo oscuro, de silueta sobria, manga larga y detalles de encaje que lleva en su vestidor una década. Una muestra clara de la capacidad de la esposa de Felipe VI para dar una nueva vida a prendas que para muchos ya estaban olvidadas y de demostrar que los patrones clásicos nunca pasan de moda.

Sin embargo, más allá del estilismo, lo cierto es que lo que más llamó la atención del look de la Reina fueron los complementos que escogió. Doña Letizia apostó por unos pendientes de brillantes y rubíes de la firma Gold&Roses -una de sus firmas fetiche-, con los que reafirmó su ‘idilio’ con esta piedra tan asociada al amor, pero la gran novedad la encontramos en su mano izquierda.

Poco amiga de las sortijas -ella misma ha dicho en alguna ocasión que le molestan al saludar-, de un tiempo a esta parte, doña Letizia parece haber encontrado en los anillos su joya más simbólica. Desde 2019, la Reina ha lucido de manera constante una sortija dorada de Karen Hallam que no se ha quitado hasta ahora y que fue un regalo del Rey por una fecha muy concreta. Sin embargo, ahora ha cambiado esta pieza por otra igualmente simbólica.

Se trata de un anillo de la firma Coreterno. La compañía fue creada por Michelangelo Brancato en junio de 2019, aunque la marca existía desde algunos años antes, en la etapa en la que el diseñador vivió en la ciudad de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coreterno (@coreterno)

Este digital ha podido hablar en exclusiva con Michelangelo Brancato, fundador y Director Creativo de la firma Coreterno, que se muestra encantado de que la Reina Letizia haya estrenado una de sus piezas. «No teníamos ni idea de que tenía el anillo. Ha sido una enorme sorpresa para estrenar el año. De hecho, lo hemos sabido gracias a las redes sociales», comenta el diseñador en conversación con este portal.

«Coreterno fue concebido en Roma y nació en la cosmopolita Nueva York como una marca de estilo de vida», explica Brancato a LOOK. Coreterno, que traducido del italiano significa «corazón eterno», se inspira en un mundo maravillosamente misterioso de poetas y grabadores rebeldes desaparecidos y olvidados hace mucho tiempo. Cada creación combina citas motivacionales con imágenes gráficas que evocan emociones poderosas diseñadas en velas, joyas, ropa y estampados. Las colecciones de Coreterno presentan representaciones de símbolos arquetípicos del rock y el pop, retratos e ilustraciones del siglo XIX, libros antiguos de ciencia y arte y grabados antiguos del siglo XVII, todos reinterpretados en un giro hacia la moda contemporánea que da como resultado colecciones vintage modernas.

A pesar de que no son conscientes de cómo ha llegado la sortija a manos de la Reina, explican que hacen piezas de oro por encargo, de manera que no son joyas que tengan a la venta en general. “Creemos que puede ser un regalo que alguien haya encargado para la Reina Letizia, pero no sabemos”, asegura Michelangelo. Eso sí, les encantaría que la esposa de Felipe VI pudiera tener otras piezas en su joyero: “sería algo maravilloso”. Asimismo, reconoce que desde que la Reina ha lucido la pieza, el interés por la marca ha crecido de manera bastante significativa.

Según cuenta a LOOK, la sortija es un diseño exclusivo de Michelangelo Brancato. Tiene grabada una cita de la Divina Comedia de Dante Alighieri: «AMOR CHE TUTTO MOVE» -El amor lo mueve todo-. En el interior del diseño lleva otro mensaje, inspirado en una balada medieval inglesa: «AS LONG AS I’M EXISTING YOU WILL BE LOVED» -mientras exista, serás amado-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelangelo Brancato (@michelangelo.brancato)



Tal como revela el diseñador, Michelangelo Brancato siente una gran pasión por los artistas olvidados o desconocidos, y disfruta recuperando y reinterpretando sus trabajos, dándoles una nueva vida con motivos que provienen de la cultura punk y rock. «Coreterno es un himno a la vida, el amor y las vibraciones positivas, todas nuestras creaciones transmiten un mensaje de positividad, que fomenta el autoempoderamiento y el bienestar», explica el diseñador.

Todas las joyas están elaboradas en plata 925 u oro amarillo de 18 quilates. «Cada una de nuestras piezas se fabrican a mano en Roma, mediante la técnica ancestral de la cera perdida y trabajan en ellas los mejores maestros orfebres artesanos».

Desde la marca confirman que hay otros rostros conocidos que cuentan con piezas de Coreterno en sus joyeros, pero reconocen que ninguno con la misma trascendencia que la Reina Letizia: «tenemos algunas celebrities a las que les encanta Coreterno, pero obviamente, ninguna puede igual el prestigio de la Reina Letizia», comenta Brancato.