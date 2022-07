Chanel Terrero se convierte en ‘reina’ del Orgullo y lanza un mensaje reivindicativo

Chanel Terrero hizo historia de España el pasado 14 de mayo en Turín. La representante española de Eurovisión hizo vibrar el escenario con su hit SloMo. Un tema con el que logró una tercera posición, llevando así al país al podio por primera vez desde el año 1995. Una actuación impecable, pero que no estuvo exenta de polémica cuando fue elegida la vencedora en el Benirdorm Fest, ya que las redes sociales criticaron que la artista fuese elegida. Con mucho trabajo y esfuerzo, la cantante ha demostrado con creces que su talento es incuestionable.

Ahora, Chanel se ha convertido en la encargada de leer el pregón del Orgullo de Madrid (MADO) este miércoles 6 de julio, que es cuando arrancan las celebraciones. El enclave escogido ha sido la Plaza Pedro Zerolo, uno de los centros neurálgicos de los festejos que se extenderán alrededor de todo el fin de semana.

Entre vítores y una gran ovación, Chanel ha subido al escenario, mostrando también su emoción por poder formar parte de esta celebración. «Muchas de las personas que hoy estáis aquí habréis sufrido el rechazo por el simple hecho de ser o vivir vuestra vida. Voy a luchar todos los días para que todos los que estéis aquí recibáis el orgullo que os merecéis”, ha dicho emocionada. También, ha recalcado que su “mayor suerte” ha sido tener una familia que la educó desde el “amor y el respeto”.

“Desde pequeña sufrí bullying porque me rechazaban, pero más lejos de hundirme me han hecho ser una mujer segura de mí misma”, ha continuado, contando así uno de los episodios más dolorosos de su vida. Además, durante su discurso, Terrero ha recordado el lema del Orgullo de este año 2022. “Frente al odio, visibilidad, orgullo y resistencia. Son tres palabras que me han acompañado durante toda mi vida”, ha dicho.

La artista, no ha querido perder la ocasión para hacer hincapié en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. “Es demasiado fácil perderlos, en un momento”, ha expresado, destacando también la importancia de que las minorías deben permanecer juntas en esta lucha. “Hay voces empeñadas en dividirnos y en fracturar la lucha. Es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable porque se trata de que te respeten seas quien seas. No se trata de que te respeten ames a quien ames. Lucharé todos los días para que cada día recibáis el Orgullo que os merecéis (…) Gracias a gais, bisexuales, lesbianas, trans, intersexuales, queer y no binarias. Gracias a quienes educaron en igualdad, a quien impulsan leyes equitativas. Gracias a todos los hombres y mujeres que he querido por enseñarme a amar sin prejuicios”, ha finalizado. Unas palabras que, como era de esperar han arrancado los aplausos de los allí presentes.

Para la ocasión, Chanel se ha enfundado en un minivestido de tirante ancho con los colores del arco iris y ha combinado esta prenda con unas sandalias de tacón de tejido de vinilo. El tiempo que ha durado el discurso, la cantante no ha podido contener la emoción, ya que las inmediaciones de la plaza han estado abarrotadas.