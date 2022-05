Jorge Javier asume su derrota frente a Chanel, que paraliza Madrid a su llegada de Turín

Contra todo pronóstico, Chanel ya forma parte de la historia musical de España. Muchos fueron los que criticaron que la hispano-cubana fuera la elegida para representar a nuestro país de cara a Eurovisión 2022, pero lo cierto es que con mucho esfuerzo y dedicación, la cantante se alzó con un tercer puesto que consiguió devolver la ilusión del festival a todos aquellos que ya la habían perdido.

En las últimas horas, la bailarina ha recibido un sinfín de halagos en redes sociales. Un apoyo que ella ha agradecido de corazón y ha querido recompensar acudiendo nada más y nada menos que a la Plaza Mayor de Madrid, donde ha dado un concierto sin apenas haber descansado del gran show que protagonizó en Turín. Con motivo de las fiestas de San Isidro, la capital fue la primera parada que Chanel hizo después de haber sido coronada como una de las grandes triunfadoras del concurso musical más emblemático a nivel mundial. Pero tal vez, lo que nadie podía llegar a imaginar es que en la plaza madrileña y en sus aledaños se desató la locura en cuestión de instantes, llegando a albergar a cientos de personas que no querían perderse la primera actuación de su ídolo dentro de nuestras fronteras.

A medida que se acercaban las 20:30 horas de la tarde del día 15 de mayo, más eran las personas que se acercaban al enclave para ver a Terrero, que en su llegada se mostró visiblemente emocionada a la par que mandaba besos a todos los asistentes y les gritaba que les quería. Unos minutos más tarde, la artista se subía al escenario para cantar y bailar su SloMo, desatando la locura entre los espectadores que coreaban la letra al unísono y demostraban que la cantante ha marcado un antes y un después en el ámbito de las candidaturas de España de cara a Eurovisión.

Jorge Javier entona el mea culpa

Aunque fueron muchas las personas que mostraron su desaprobación cuando Chanel fue la ganadora del Benidorm Fest, y por lo tanto, la representante de España en Eurovisión, lo cierto es que las aguas parecen estar volviendo a su cauce. Muchos de los colaboradores de Sálvame eran más partidarios de que Rigoberta Bandini con su Ay mamá fuera la encargada de viajar a Turín, pero la gran actuación de la intérprete de SloMo y su tercer puesto en el festival hicieron que algunos rostros conocidos cambiaran de opinión. Este es el caso de Jorge Javier, que pese a haberse mostrado muy crítico con la hispano-cubana, arrancaba el Deluxe con los pelos de punta y sin poder evitar felicitar a la artista por su increíble interpretación: “Cómo lo ha hecho la señora… Hacía tiempo que no me emocionaba viendo Eurovisión (…) He sentido tanta emoción, de verdad ha sido brutal”, expresaba el presentador, reaccionando de manera casi inmediata al ya conocido como Chanelazo. En ese momento, aún no se sabía ni siquiera cuál sería el puesto que alcanzaría Chanel por su actuación, aunque los pronósticos auguraban que éste sería muy positivo, y así fue.