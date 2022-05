Jorge Javier Vázquez, muy distanciado de Paz Padilla tras su salida de Mediaset

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los rostros conocidos más sinceros del panorama nacional. El presentador no tiene reparo en expresar su opinión sobre los temas más candentes de la actualidad social tanto en su programa, Sálvame, como en otras apariciones públicas de las que él mismo es protagonista. Esto es lo que ha ocurrido precisamente en la última ocasión, cuando el de Badalona ha acudido al evento que ha tenido lugar en Madrid de la mano de Pronokal.

Teniendo en cuenta que el catalán está siguiendo con éxito la dieta de esta empresa, no ha dudado en presentarse en el acto organizado por ellos para desvelar las numerosas ventajas que conlleva esta técnica de adelgazamiento. Una reaparición en la que también ha tenido oportunidad de hablar sobre otros asuntos más relacionados con el mundo de la televisión y con la continuidad de Sálvame en la parrilla de Telecinco. Y es que, teniendo en cuenta la bajada de audiencias del programa de las tardes y el baile de sillas protagonizado por algunos de sus pesos pesados, muchos han sido los rumores que apuntaban hacia un cierre definitivo del espacio: “Si la tele falla mi plan B sería para empezar viajar mucho, y para continuar viajar”, comenzaba explicando, muy mentalizado de que en algún momento llegará la hora de abandonar el foco para siempre: “En la televisión puede suceder cualquier cosa, estar preparado te da muchísima libertad. Me encantaría seguir, estoy convencido de que vamos a seguir, aunque hay mucha gente que nos ha enterrado. Si esto acaba ya son 13 años, pero creo que no se va a acabar, que nos queda mucho, 7 años más mínimo”, aseguraba, en un intento por quitar hierro al asunto que gira en torno a una posible crisis en Mediaset.

Por otro lado, de quien no quiso comentar nada al respecto es de Marta Riesco. Pese a que los periodistas allí presentes intentaron calar en la entrevista el tema de la periodista y sus acusaciones de “acosador” hacia el presentador, éste ha optado por guardar silencio y cambiar de tema rápidamente. De quien sí ha hablado ha sido de Paz Padilla, a quien a juzgar por su rostro no guarda un especial cariño: “No hablo con ella desde que pasó lo que pasó, pero ya hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. No sé como está, la verdad es que no tengo ninguna relación, por eso tampoco la echo de menos”, zanjaba, dejando entrever que la relación entre ellos es más fría que nunca.

Con respecto a la operación de Belén Esteban, Jorge Javier ha intentado en todo momento lanzar un halo de esperanza para que su recuperación tenga lugar lo más pronto posible: “Belén está como sabíamos que iba a estar, subiéndose por las paredes en versión figurada. Cada vez que hablo con ella llora, le espera una recuperación muy complicada. Es diabética y tenía muchos miedos”, confesaba. Y es que, ni él mismo llegó a imaginar que su compañera se habría fracturado la tibia y el peroné mientras realizaba una prueba al más puro estilo Supervivientes en pleno plató de Sálvame.