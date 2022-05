El nuevo plan profesional con el que Paz Padilla ha conseguido dar portazo definitivo a Telecinco

Pese a haber sufrido un varapalo laboral completamente inesperado, Paz Padilla puede presumir de encontrarse en uno de los momentos más dulces de su vida. Así lo ha desvelado ella misma en diversas ocasiones, haciendo caso omiso a los comentarios sobre su despido de Sálvame y centrándose en sus nuevos proyectos profesionales, que son muchos.

Durante su última entrevista, la actriz no ha tenido reparo en desvelar cómo fue su visita al Palacio Real de Madrid, donde tuvo oportunidad de degustar el tradicional almuerzo de homenaje al ganador del Premio Cervantes nada más y nada menos que con los Reyes: “Fue muy guay. Me lo pasé muy bien (…) El jefe de la Casa Real me dijo que le había gustado mucho invitarme, no solo por lo que había supuesto el libro, sino porque las editoriales le dijeron que hay que fomentar la lectura. Da igual quien escriba un libro si la gente lo lee”, comenzaba explicando entre risas: “Fui superfeliz. Incluso, me emocioné, porque es el libro de Antonio. Cuando estaba en el palacio, pensaba en el libro: en lo que ayudaba y que el libro me había llevado allí a mí. Ya estoy escribiendo la segunda parte, porque quiero seguir ayudando. Mi libro termina cuando muere Antonio, pero han pasado muchas cosas en estos dos años”, comentaba, visiblemente feliz por todo lo que estaba consiguiendo en el ámbito laboral y dejando entrever que aún queda mucho por contar sobre su verdadera historia, razón por la que ya se ha embarcado en la aventura que supone una segunda parte.

Y es que, aunque parecía estar como pez en el agua en la televisión, lo cierto es que Paz Padilla ha descubierto otras esferas que también le agradan igual o incluso más que el foco televisivo. Así lo ha desvelado ella misma para ¡Hola! en exclusiva: “El libro es lo que más me reconforta, junto con el teatro. Más que la tele. Además, voy a abrir otra tienda de No Ni Ná. ¿No decían que habíamos cerrado? Pues no, abrimos otra”, desvelaba, aclarando así que su situación económica es exactamente igual de positiva que hace unos meses: “¡Y decían que estaba arruinada y que estaba en mi peor momento! (…) Cuando sea vieja, ya descansaré”, apuntaba, muy contenta y zanjando los rumores sobre crisis que giraban en torno a ella.

No obstante, la presentadora aún no se ha desvinculado de las cámaras por completo: “Continúo con el teatro y tengo cerrado un proyecto en televisión. Es de entretenimiento, un programa con un poquito de todo (…) Soy humorista, actriz y muy polifacética. Si no estoy en un sitio, estoy en otro. Ahora se me ha abierto un mundo. Cuando estás en una cadena, no puedes trabajar en otras. Pero ya puedo estar en todos los lados. Además, voy a rodar una película este verano”, admitía para el medio citado, sin dar un paso atrás en su particular guerra con Sálvame pese a haber pasado página: “Cuando te despiden y no se llega a un acuerdo con la empresa, pues que un juez decida lo que es justo y lo que no. Me pueden despedir, pero tengo derecho a mis cosas”, zanjaba ella misma.