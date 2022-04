Paz Padilla, de nuevo en un programa de televisión

Paz Padilla lleva varios meses alejada de Mediaset. Nada más comenzar el año, la presentadora ponía de manera inesperada punto final a su andadura por el holding italiano. Un encontronazo con Belén Esteban tras unas polémicas declaraciones que dio en las redes sociales sobre el coronavirus provocó que la de Paracuellos y la actriz tuvieran este rifirrafe. De esta manera, la empresaria abandonó el plató antes de que terminara el espacio de Sálvame, motivo por el que la despidieron.

“Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero», se pudo leer en el comunicado que emitió el grupo audiovisual. Desde entonces, Paz ha estado inmersa en otros proyectos como su marca No Ni Ná, en la que trabaja codo con codo con su hija, Anna Padilla y en su obra teatral, El humor de mi vida. Pocas son las intervenciones que ha realizado la intérprete hasta ahora. Sin embargo, no cierra del todo las puertas a la pequeña pantalla. Paz se convertirá en la primera invitada de La Noche D, formato antes presentado por Dani Rovira y que en esta nueva etapa estará al mando Eva Soriano.

La última vez que se dejó ver fue en Las tres puertas, espacio presentado por María Casado que se emitía en TVE, ya que la temporada ha terminado. Durante aquella intervención, Padilla hizo gala de su sinceridad y, además de hablar de la muerte de su marido, Antonio Vidal, también condesó cómo se siente tras su salida del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

«¿Te has dado cuenta que fuera de la tele hay vida?», preguntó María Casado a lo que Paz Padilla respondió: «Es donde hay vida. Soy tremendamente feliz. Estoy muy feliz. Muchas veces no te das cuenta y eres muy esclava del trabajo y al final lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa”, expresaba. «La gente que te quiere, ¿qué te ha dicho?», quiso saber Casado. «‘¡Ay qué alegría, ¡qué bien, te queremos!’», dijo la actriz. «Tampoco me veían. Yo soy una persona hiperactiva, entonces, el teatro, el libro, los negocios, que soy una buscavidas… Yo sé que nunca me va a faltar el trabajo. A mi me da igual ponerme a limpiar portales o ser Paz Padilla», sentenció la madre de Anna Ferrer.

El pasado 21 de abril Paz Padilla acudía a los salones del Palacio Real, donde pudo tener un encuentro con el Rey Felipe y la Reina Letizia. Se trataba de un almuerzo previo a la entrega de los Premios Cervantes. La presentadora acudía en calidad de autora gracias a su libro, El humor de mi vida.