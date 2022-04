Belén Esteban se rompe la tibia y el peroné en directo tras un aparatoso accidente

Tan solo unos días antes de cerrar el mes de abril, Belén Esteban ha sufrido un percance que podría marcar sus próximos meses. Como cada lunes, Sálvame daba su propio pistoletazo de salida a eso de las 16:00 horas, aunque en esta ocasión lo hacía con una novedad. Teniendo en cuenta el reciente estreno de Supervivientes, en el programa de las tardes de Telecinco han querido rendir homenaje al reality más extremo de la cadena haciendo partícipes a sus colaboradores de un juego de resistencia que ha acabado en tragedia.

En un primer momento, Jorge Javier ha sido el encargado de explicar a sus compañeros en qué consistía la prueba, que se basaba en aguantar colgados el máximo tiempo posible en una barra de fuerza. Quien hiciera el mejor tiempo, tendría la oportunidad de elegir a otros dos colaboradores para disfrutar de la playa “Royale”, donde contaban con un sinfín de comodidades para pasar una tarde de ensueño, mientras que el resto tendrían condiciones mucho peores en la playa “Fatal”, la cual no tenía ni siquiera asientos donde acomodar a los asistentes.

Sin reparo alguno, la princesa del pueblo se disponía a inaugurar la prueba junto a Lydia Lozano. Aunque en un primer momento no parecían muy convencidas, ambas se han colgado en la barra, que al no parar de moverse por sus balanceos, ha provocado que Esteban se desestabilizara y cayera al suelo haciéndose daño. “El tobillo, me he roto el tobillo”, entonaba Belén, visiblemente dolorida y provocando la intervención inmediata de sus compañeros, que no han dudado en calmar a la ex de Jesulín de Ubrique hasta que el servicio médico ha llegado para valorar su situación. Mientras la colaboradora yacía en el suelo entre lágrimas, los profesionales han inmovilizado su pie, haciendo que a la cúpula no le quedara más remedio que ir a publicidad para posteriormente dar un veredicto claro a la audiencia sobre el estado de salud de uno de sus pesos pesados del programa.

Con más calma y una vez han vuelto de anuncios, el presentador ha explicado que Belén ha tenido que ausentarse del programa para hacerse las pruebas pertinentes, mientras que el resto de colaboradores han seguido disputando la famosa prueba con total normalidad. Después de varios minutos, Gema López se ha alzado con la victoria, eligiendo a Lydia Lozano y Rafa Mora como perfectos compañeros en playa “Royale”. Por otro lado, Antonio Montero y Miguel Frigenti han seguido el transcurso del programa desde playa “Fatal”, donde han tenido que sentarse en el suelo incluso para dar su opinión sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social.

Con el paso de las horas, el programa ha ofrecido el parte médico oficial de la colaboradora, que ha resultado ser mucho más grave de lo que se esperaba: “Ya hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné. La buena noticia es que no va a tener que ser operada, pero va a tener que estar inmovilizada en unas 6 u 8 semanas, más o menos”, explicaban. No obstante, han querido tranquilizar a todos los allegados de Belén con un mensaje alentador: “Está en las mejores manos, está con los mejores médicos. Tranquilidad a su familia, amigos y a vosotros en plató”, se zanjaba.