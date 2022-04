Fue la pasada madrugada del jueves cuando los concursantes de la nueva edición de Supervivientes pusieron rumbo a Honduras. Kiko Matamoros fue uno de los primeros participantes confirmados, de ahí que haya tenido mucho tiempo para despedirse de todos aquellos que ha considerado conveniente. Al parecer, uno de ellos ha sido Jorge Javier Vázquez, quien en los últimos días a confesado en su blog de Lecturas, las últimas palabras que le dijo el colaborador de Sálvame antes de partir a la que será la aventura más extrema de su vida.

“El viernes, cuando se despidió de mí antes de ir al concurso, me dijo al oído: ‘Te quiero, cabrón’”, escribió el célebre presentador en el post. “Yo, como de costumbre cuando me dicen cosas bonitas, me quedé bloqueado y a punto estuve de decirle: ‘Yo también’. Pero no me salió la voz”, expresó arrepentido y aparentemente sorprendido de este bonito e inesperado gesto que tuvo con él el novio de Marta López Álamo.

Lo cierto es que a Matamoros y al conductor de Sálvame les une una bonita amistad que alberga ya muchos años. Desde que sus caminos profesionales se cruzaron en el programa vespertino de Telecinco, ha sido mucho lo compartido. Y, aunque en ocasiones hayan protagonizado algún que otro desencuentro, lo cierto es que es mucho el cariño que se siguen guardando, o al menos así lo ha demostrado el actor al asegurar en su publicación de cabecera la pena que le produce tener que separarse de su compañero de trabajo: “Llevamos tantos años coincidiendo tantas horas en un plató, que es como si se me fuera un hijo a la mili”, explicó.

Y es que, lejos de querer hacer de su artículo algo frío y calculador, el escritor quiso dejarse llevar por los sentimientos y dedicar al que él también considera su amigo unas palabras de lo más conmovedoras: “Kiko es una de las pruebas más evidentes de que la imagen que se da en televisión no tiene por qué coincidir con la real”, comenzó diciendo. “He visto a pocas personas ser tan leales con sus afectos, aunque estos lo dejen con el culo al aire”, añadió.

En su escrito también ocupó un lugar muy significativo la figura de Mila Ximénez, fallecida en junio de 2021. La periodista era muy amiga tanto de Jorge, como de Kiko, de ahí que su recuerdo los suela acompañar con asiduidad. Cuando uno se aísla del mundo, le da por pensar, recordar y anhelar. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Matamoros durante sus últimos días en España. En el post, el catalán recordó lo tanto que se emocionó a raíz de que el exmarido de Makoke contase en Sálvame “que estaba teniendo muy presente a Mila” durante esos días y que se iba a acordar mucho de ella durante toda esta aventura. Unas palabras con las que dejó entrever que, a pesar de su imagen de tipo duro, él también tiene “un corazón acogedor y hospitalario”.

Jorge Javier le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida en la que ha tenido que separarse de su gran amor, aunque solo de manera temporal. No obstante, el colaborador se ha marchado con la tranquilidad de que finalmente su expareja no participará en el reality, ya que esta fue una de las condiciones que Kiko puso para firmar su contrato, aunque esto le supusiese una bajada de caché.