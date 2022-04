Kiko Matamoros rompe en llanto: “No he sido el mejor padre”

Hace unos días, se confirmaba el nombre de Kiko Matamoros como nuevo concursante de Supervivientes 2022. Deseando ir desde hace años, el colaborador de Telecinco se ha preparado para la ocasión y ahora se encuentra ultimando todos los detalles. Así, Matamoros se ha despedido de las personas que más quiere, como su novia Marta López, a quien le ha dedicado unas emotivas palabras en plató. Sin embargo, sus hijos no han tenido la misma suerte, pues bien es sabido que la relación entre estos y su progenitor no es buena desde hace años.

Desde que el colaborador de Viva la vida se separó de Makoke, la relación con sus hijos se ha ido enfriando, hasta tal punto que su hija Ana ha querido desentenderse del apellido Matamoros -al menos en las redes sociales-. Ahora, que Kiko está con un pie en Honduras, ha confirmado que su vínculo con su hija es inexistente, tanto que ni le ha escrito para despedirse de ella antes de marchar al reality, aunque sí le gustaría recibir un mensaje de su parte. “No quiero machacarme con eso, de verdad. Es una pena que llevo dentro y preferiría que no me hablarais de ese tema. Uno se acostumbra, pero no quiero esperanzas. Solo quiero que sepa que la quiero”, ha dicho con un nudo en la garganta. El emotivo momento ha provocado el aplauso de la audiencia que, conmocionada, ha premiado las sinceras palabras del televisivo.

Con las lágrimas recorriendo su rostro, el comunicador ha sentenciado: “No necesito hablar con ella y el día que necesite algo no hace falta ni que lo pida. Va a salir de mí. He tenido otras situaciones más difíciles con otros de mis hijos y jamás les he dejado de querer”. Terelu Campos, que ha empatizado con la declaración de Kiko, ha intentado mostrarle su apoyo: «Yo no sé si uno es el mejor padre o no. Uno intenta hacer las cosas como mejor cree que puede hacerlas y siempre pensando en ellos». Además, la presentadora ha pedido permiso a Matamoros para contar algo que han hablado fuera de cámaras. “Muchas veces le he dicho a Kiko que debía tener una conversación con su hija. Me ha dicho que hay cosas que no se pueden dejar pasar, porque no son buenas para ella. Muchas veces lo más difícil es decirle a un hijo, no. Es decir, educar”, ha declarado Terelu.

El colaborador de Sálvame, que ha reconocido no ser el mejor padre del mundo, ha asegurado que le importa muy poco lo que opinen de su vida en general, en especial lo que pueda opinar su exmujer Makoke, y más ahora que comienza su nueva aventura en Supervivientes.“Desgraciadamente las cosas han pasado como han pasado y ella ha actuado como ha actuado, pero ya está. No quiero que ocupe nada más en mi pensamiento», ha zanjado el televisivo. Además, en plató estará defendiéndole la mujer de su vida, Marta: “Lo va a hacer perfecto, sino no la hubiera animado a que viniera. Quién me va a defender que quien más me quiere. Y si viniera de visita a Honduras estaría estupendo”, ha relatado el tertuliano. El televisivo, que ha criticado la imagen que la gente tiene de él, ha expresado muy convencido que la audiencia se va a sorprender. Ahora, a escasos días de poner rumbo al concurso más aclamado de la temporada, Kiko está preparándose física y emocionalmente para todo lo que le espera.