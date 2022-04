Kiko Matamoros zanja sus problemas con la Justicia antes de poner rumbo a ‘Supervivientes’

Una nueva etapa está a punto de comenzar para Kiko Matamoros. Justo después de haber protagonizado una luna de miel de lo más romántica junto a Marta López en Maldivas, era durante el último programa de Viernes Deluxe donde se hacían eco de que el colaborador era el segundo concursante confirmado de Supervivientes 2022. Una participación que supone todo un reto, ya que, según admitió, esta es toda una oportunidad para demostrarse a sí mismo que puede sobrevivir con lo justo.

Antes de poner rumbo a Honduras, Kiko ha querido zanjar algunos temas que tenía en el tintero. Ha sido durante esta misma mañana cuando el padre de Diego Matamoros ha acudido al Juzgado de Villalba para resolver un problema judicial del que ha desvelado los detalles a los reporteros allí presentes: “Esto va de quién es el titular real de las viviendas. Yo las he pagado, tengo unos derechos que están documentados. (…) Estoy tranquilo y contento porque tengo al abogado de mi parte”, señalaba, dejando entrever que todavía sigue inmerso en el problema de las propiedades con su ex, con quien no parece llegar a un acuerdo: “Ella que diga lo que quiera. Está en periodo de instrucción la causa, y a ver lo que sale de esto. No me importa, no tengo por qué tenerle cariño”, declaraba con contundencia.

Con respecto a la Justicia, Matamoros aún no tiene claro si terminará dándole la razón: “Estoy tranquilo, no confío en la Justicia. A veces acierta y otras no. Tengo la razón y está fundamentada”, indicaba, señalando además que, de momento “no hay petición fiscal”, aunque se haya llegado a decir “que se ha pedido cárcel”. Además, con esta visita, el colaborador también ha conseguido disipar los rumores que había propiciado Makoke a la hora de desvelar que él no había querido presentarse en los Juzgados hasta en dos ocasiones: “Makoke decía que no me había presentado a este juicio dos veces. Me presenté la primera vez, pero dije que no declaraba porque necesitaba un tiempo para saber de qué se me estaba acusando, y la otra es que tenía el coronavirus”, finalizaba, muy tranquilo ante todo lo que pudiera pasar a partir de ahora.

Aunque el padre de Laura Matamoros ha dado el primer paso con el objetivo de que este tema se solucione cuanto antes, lo cierto es que él mismo es consciente de que será un asunto que le llevará cierto tiempo: “Ahora a esperar el sumario, y luego habrá un juicio, luego sentencia y luego recurso. Vamos para cinco años por lo menos”, aseguraba entre risas.

Ni este juicio ha conseguido empañar el que podría decirse que está siendo uno de los momentos más felices en la vida del colaborador de Sálvame. Completamente enamorado de su pareja, Kiko tendrá que separarse de ella temporalmente para poner rumbo a los Cayos Cochinos. A golpe de playas paradisiacas y supervivencia, el ex de Makoke tendrá oportunidad de conectar con la audiencia y de demostrar su valía, una experiencia que además le ayudará a saldar las deudas que tiene pendientes.