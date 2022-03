La preocupación de Laura Matamoros tras el ingreso de su hermano

Máxima preocupación por el estado de salud de Diego Matamoros. Hace tan solo unas horas el hijo de Kiko Matamoros revelaba a través de su perfil de Instagram que había sufrido un percance por el que había tenido que ser ingresado de urgencia. «Mi espalda empezó a fallar de nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando un viaje para irnos fuera unos días. De repente tuve una crisis severa en la espalda, un tema congénito degenerativo que tengo y está relacionado con hernias discales y con la médula», comenzaba explicando algo más tranquilo. Ahora, su hermana, Laura Matamoros ha relatado cómo vivió el momento en el que se enteró de lo ocurrido.

«Han sido unos días en los que lo ha pasado bastante mal en el hospital y hoy ya por fin ha podido irse a casa», ha desvelado a los medios de comunicación. «Ha sido un susto bastante grande», ha añadido con preocupación. Diego contaba que estuvo una hora sin poder pedir ayuda porque no podía moverse. «Ahora me río…», ha comentado Laura poniéndole un toque de humor ahora que su hermano ya está recuperándose.

La creadora de contenido ha indicado que en las revisiones anteriores que se había hecho el influencer nunca le había dado «tanta importancia como la que realmente tiene». «Al final se le está pinzando un nervio de la médula…», ha detallado. Laura Matamoros ha revelado que se enteró de este episodio por su padre. «Me llamó el sábado por la mañana. Yo con Diego no pude hablar. Me llamó él y ya pues corriendo me fui a verle al hospital», ha expresado la ganadora de Gran Hermano VIP.

Pese al gran susto que se han llevado tanto Diego Matamoros como la familia, parece que todo está yendo bien y que se recupera favorablemente desde la tranquilidad de su hogar. «Ahora todo es ya más tranquilo», ha sentenciado Laura.

El modelo detallaba en sus stories que le empezaron a fallar las piernas. «Me quedé en el suelo y no tenía teléfono. Después de más de una hora, pude coger el teléfono y llamar», explicaba a la vez que su novia hacía hincapié en que tuvo que arrastrarse para poder cogerlo. Ya entre risas, Diego proseguía con su testimonio. «Luchando contra el dolor, ahora parece fácil, pero en ese momento fue una tortura. Llamé a familiares, a la ambulancia, Marta se pudo colar por la ventana. Me trasladaron al hospital el viernes en ambulancia en la camilla», daba a conocer. Para finalizar el relato, expresaba el diagnóstico que le han dado los médicos para su pronta recuperación. “He estado sedado. Me han hecho la resonancia, las vértebras están deterioradas y la médula un poco tocada. Ayer me hicieron una intervención, la unidad me pinchó en la médula y me inyectó corticoides, lo que hace que, en al menos cuatro días o así, pueda a empezar a caminar más o menos de manera normal. Ahora mismo me levanto y voy como un abuelillo, se me doblan las piernas. Lo siguiente es el tratamiento con los fisios», finalizaba ya más relajado.